La nueva calle del real de la Feria en Pepe Luis Vázquez toma forma

La Feria ya tiene una nueva calle, una prolongación de Pepe Luis Vázquez que conectará el real con la avenida Juan Pablo II. Los operarios municipales culminaron ayer los trabajos de apertura de la nueva vía, como puede apreciarse en la fotografía que acompaña esta información.

La decisión de abrir esa nueva vía se produjo tras confirmarse que nueve casetas no han renovado su concesión respecto al año pasado, lo que ha permitido crear una nueva salida peatonal para esta Feria.

Esta nueva calle facilitará el tránsito, mejorará la evacuación, ordenará el acceso a taxis y autobuses y hará más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el real. Por tanto, la prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para la presente edición, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de 2027. Esta actuación se sumará a la ampliación del propio real cuyo inicio de obras está previsto para junio de este año. Según anunció el año pasado el alcalde, José Luis Sanz, esta ampliación permitirá sumar casi 220 casetas en los próximos años. La manera en la que el real crecerá en espacio pasa por retranquear el recinto destinado al parque de atracciones –la calle del Infierno–, para que la calle Costillares vaya más abajo y todas las calles perpendiculares a esta sean más largas hasta completar más de 200 casetas nuevas.

Reordenación de casetas y vacantes

La ampliación de Pepe Luis Vázquez llega después de la pérdida de una caseta de varios módulos en la calle Pascual Márquez. Concretamente, la caseta situada en los números 75-77-79, es decir, la Casa de Jaen en Sevilla. Este hecho, sumado a la apertura de la calle Pepe Luis Vázquez hacia la avenida Juan Pablo II provocará una reordenación de tres casetas. La del Distrito Macarena Norte cambia su ubicación de la calle Pascual Márquez 85-87-89 a Costillares 13-15-17. La Policía Local (Centro Cultural) se mueve en la misma Pascual Márquez y pasa del 91-93-95 al 79-81-83-85. Por último, CCOO Sevilla también mueve números en Pascual Márquez y pasa del 81-83 al 75-77.

Por otro lado, las casetas que no se han renovado y pasarán a reasignarse son las ubicadas en Costillares, 56; Curro Romero, 18; Curro Romero, 24; Gitanillo de Triana, 70; Juan Belmonte, 126; Juan Belmonte, 171; Juan Belmonte, 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez, 100.

Ubicación de la nueva calle peatonal y de las casetas que cambian de ubicación y las vacantes. / Fuente: Ayto. Sevilla / Dpto. Infografía

Este año, han solicitado una caseta 2.259 personas y entidades, distribuidas de la siguiente forma:

Familiares: 1.705 solicitudes.

Entidades: 484 solicitudes.

De titularidad perdida: 70 solicitudes.

Por tanto, el Área de Fiestas Mayores ha determinado que de los 11 módulos vacantes, se adjudiquen 5 a la tipología familiar, otras 5 para entidades y 1 a titularidad perdida.

Avances en el montaje de la portada y las casetas

En cuanto al avance de las obras de la portada, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, detalló recientemente que "las torres, que este año alcanzan los 24 metros, ya están aproximadamente en 18 metros de altura". Por su parte, la cúpula central, que rondará los 30 metros, "se encuentra en torno a los 20-25 metros". Por tanto, casi "80% de la estructura" principal "ya está levantada". El diseño de este año, realizado por Davide Gambini, está inspirado en el Pabellón de Portugal de la Expo del 29 con retazos del cenador de Carlos V del Real Alcázar.

Alés destacó que el conjunto de los trabajos de montaje del real "marcha a buen ritmo". De hecho, el ensamblaje de las estructuras de las casetas ha terminado "mucho antes de lo previsto". El delegado ha precisado que "estamos prácticamente en un 80%", un avance que se debe "a que este año la misma empresa que trabaja con los modulares, Heliopol, es también la encargada de la portada".

En materia de accesibilidad, el delegado recordó que el año pasado ya se ampliaron los días y se ajustaron los horarios de menor estímulo para niños con necesidades especiales. Además, ha avanzado que este año habrá "más novedades" que se irán presentando en las próximas semanas. También ha explicado que está prevista una nueva iluminación en Flota de Indias, con el objetivo de dar mayor vida a una zona "tradicionalmente de tránsito".