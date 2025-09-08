Sanz aplaza el ‘tarifazo’ en el IMD

Tarifazo al deporte aplazado. José Luis Sanz tuvo que aplazar el viernes la votación prevista en el consejo del Instituto Municipal de Deportes (IMD) debido a que ninguno de los tres partidos de la oposición iba a respaldar una propuesta que supone una subida del 27% en las tarifas deportivas a partir del próximo 1 de enero. El gobierno municipal justifica la medida en que los precios de esta ordenanza no se actualizan según las variaciones del IPC desde 2014.

Ni su socio de Presupuesto comparte la propuesta. Desde Vox trasladaron al gobierno que necesitan tiempo para valorar esa subida de las tarifas deportivas, por lo que el punto fue retirado del orden del día del consejo del IMD sin provocar algún que otro rifirrafe interno entre los populares. En el informe justificativo de la vicegerente, María Colomer Rosa, se explica que la propuesta se elabora con el objeto de llevar a cabo una necesaria actualización y mejor ordenación de contenidos, normas de gestión, procesos y procedimientos respecto a las ordenanzas en vigor. “Si bien el artículo 44.2 establece que el importe de los precios deberá cubrir el coste del servicio prestado o la actividad realizada, la realidad que se constata en nuestros resultados anuales no alcanza las previsiones de uso o consumo respecto del catálogo de productos del IMD (actividades, programas e instalaciones), ya que no se alcanza en cada caso el coste total de la prestación del servicio”.

La propuesta de la ordenanza reguladora de precio público por la prestación de servicios y actividades deportivas por el Instituto Municipal de Deportes se ha elaborado atendiendo a varios criterios, entre ellos garantizar el equilibrio del presupuesto de ingresos y gastos del IMD de acuerdo al entorno general.

Algunos ejemplos de la subida de precios

La propuesta de los populares supone que el alquiler de un campo de fútbol 11 pasará de 48,5 euros la hora a 61,6 euros, a lo que se suma un suplemento de 41,9 euros por el uso de la luz artificial. El alquiler de un campo de fútbol sala, de 15 euros a 19,1 euros. En el caso de las piscinas municipales, el alquiler de una calle pasaría de los 49 euros la hora a los 62,3 en piscinas de 50 metros.

Además de la subida del 27% en todas las tarifas, que afectará a alquileres de instalaciones, actividades y abonos deportivos, destaca también el cambio en los juegos deportivos, donde se pasa de inscripción por equipo a inscripción individual por participante, lo que multiplica el coste para las familias con varios hijos inscritos; y la introducción de tasas en categorías infantiles y juveniles de carreras populares, hasta ahora gratuitas, lo que desincentiva la participación de niños y jóvenes.