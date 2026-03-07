Sevilla volverá a acoger en 2026 'La Velada del Año' de Ibai Llanos

El Estadio de La Cartuja de Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del entretenimiento digital el próximo 25 de julio, fecha en la que se celebrará la sexta edición de ‘La Velada del Año’, el macroevento organizado por el popular streamer Ibai Llanos.

Tal y como ya ocurriera en 2025, el recinto hispalense acogerá nuevamente este espectáculo que mezcla combates de boxeo amateur entre creadores de contenido, actuaciones musicales y un gran despliegue escénico, retransmitido en directo a través de la plataforma Twitch para millones de espectadores en todo el mundo.

El propio Ibai Llanos ha confirmado la noticia en un vídeo donde ha explicado que la elección del estadio sevillano responde a razones logísticas y de formato. Según ha detallado el creador de contenidos, La Cartuja es actualmente el único recinto en España con capacidad cercana a las 80.000 personas que permite prolongar el espectáculo hasta las dos o tres de la madrugada.

El horario nocturno, además, resulta clave para el éxito del evento. Llanos subraya que celebrar la velada por la noche la hace más atractiva para la audiencia internacional, especialmente para el público de Hispanoamérica, que puede seguir los combates y actuaciones en un horario más accesible.

En este sentido, el streamer adelantó también que el próximo lunes se anunciarán oficialmente los participantes en los combates de esta nueva edición, uno de los momentos más esperados por los seguidores del evento, que cada año genera una enorme expectación en redes sociales.

Un fenómeno global del streaming

La decisión de repetir sede llega tras el rotundo éxito de la edición celebrada en Sevilla en 2025. Aquella quinta edición de 'La Velada del Año' reunió a alrededor de 80.000 asistentes en el Estadio de La Cartuja y logró un pico histórico de más de 9 millones de dispositivos conectados simultáneamente en Twitch, convirtiéndose en uno de los mayores eventos de streaming jamás registrados.

La velada combinó siete combates entre creadores de contenido, entre los que destacaron TheGrefg vs WestCOL o Abby vs RoRo, con un importante cartel musical. Sobre el escenario actuaron artistas de renombre como Aitana, Melendi, Grupo Frontera o el dúo sevillano Los del Río, entre otros.

El evento también generó millones de visualizaciones y una enorme repercusión en redes sociales, consolidando ‘La Velada del Año’ como uno de los espectáculos de entretenimiento digital más influyentes del mundo hispanohablante y situando a Sevilla en el centro de la industria del streaming durante una noche.

Con la confirmación de la edición de 2026, la capital andaluza volverá a convertirse en el escenario de uno de los eventos más seguidos del planeta en internet, reforzando su proyección internacional en el ámbito del entretenimiento y la cultura digital.