El Puerto de Almería se abre a la ciudad como un gran atractivo turístico, además de un lugar de importante valor sociocultural para los almerienses. Dos hectáreas de suelo portuario, de las seis que desde la autoridad portuaria urbanizaremos, ya están ejecutadas promoviendo la transformación urbanística más relevante de la ciudad de Almería para los próximos 30 años.

La entrada al Muelle de Levante y la explanada anexa hasta el cantil de Ribera I se han convertido en espacios accesibles, permeables, en una zona que moderniza el frente marítimo con mármol Blanco, Dekton y travertino, que quedará conectada al eje vertebral de la ciudad de Almería. El renovado espacio portuario, que estará presidido por la bandera de España más grande de la provincia con 96 metros cuadrados, se inaugurará en este primer trimestre de 2026, una vez esté concluida la nueva fachada del edificio administrativo de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), que simula un barco de vidrio y Dekton, y haya concluido la rehabilitación de los tres elementos del patrimonio cultural portuario ubicados en este entorno y en los que la APA ha invertido más de dos millones de euros para su puesta en valor: la locomotora Deutz, adquirida por el puerto en 1929; la grúa Babcock & Wilcox, que data de la década de los años sesenta y se convertirá en un mirador musealizado; y el tinglado de principios de siglo XX que también dotará de 2.600 metros de sombra a los espacios para disfrute ciudadano; un patrimonio restaurado que se suma al Cargadero de mineral el Alquife de Almería (Cable Inglés), bien de interés cultural abierto por esta autoridad portuaria como largo paseo en altura sobre el Mediterráneo en 2023.

Una transformación que tomará impulso este año, con el inicio de la ejecución de la fase principal del puerto-ciudad con la previsión de culminar la integración urbana en su plenitud a finales de 2028. Esta fase implica la urbanización del Muelle de Levante, incluyendo hostelería y zonas ajardinas transitables, convirtiendo el morro del muelle en una gran plaza-anfiteatro; la ampliación del puente peatonal que conecta Muelle de Levante y Las Almadrabillas y la urbanización también de esta última zona hasta el Club de Mar. La actuación sobre 4,5 hectáreas supone una inversión de 24 millones de euros, cofinanciada con 15 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía, gracias al compromiso del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, con el Puerto de Almería.

La apertura del puerto redundará en beneficio del destino turístico Almería, también por vía marítima a través del impulso del sector cruceros, que en el último año ha experimentado un crecimiento del 40% respecto a 2024 y para el cual la APA está culminando instalaciones y promoviendo proyectos que mejorarán el servicio a sus pasajeros. Cabe destacar la recién ejecutada pasarela en el Muelle Ribera II, que conecta los cruceros con la estación marítima y ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, la terminal específica para cruceristas y la renovación de la estación marítima y los edificios anexos, cuya redacción de proyecto ya se ha licitado con la previsión de licitar la obra en el tercer trimestre del presente ejercicio con un presupuesto estimado de 4,2 millones de euros.

Mejor comunicado y sin barreras por poniente

También hemos transformado la entrada al Puerto de Almería por poniente con el acceso directo desde la N-340. Con la ejecución de esta obra, en la que la APA ha invertido con fondos propios 2,8 millones, se resuelve la primera fase de una de las grandes reivindicaciones de la comunidad portuaria y la ciudad de Almería como es la conexión directa de las instalaciones del puerto con la A7, actuación que está previsto lleve a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una vez el próximo verano concluya la redacción del proyecto. Además de los beneficios para el tráfico rodado, las posibilidades de crecimiento en tráfico marítimo por la diversificación de mercancías que ahora puede entrar al puerto y la descongestión de vehículos de una de las principales entradas a la ciudad, el acceso directo ha supuesto la eliminación de 200 metros de valla que separaban puerto y ciudad; un impacto visual positivo con el que se ha puesto también en valor uno de los edificios más antiguos del Puerto de Almería, que ese año cumple un siglo y cuya inauguración de su rehabilitación ha tenido lugar en el último verano: el Varadero.

Con una inversión de un millón de euros, cofinanciada con fondos europeos, hemos restaurado el edificio centenario, recuperando su estética original y convirtiéndolo en una sala mucho más funcional aumentando la oferta de espacios en la ciudad para eventos.