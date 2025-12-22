'Tiempo & Tempo' la exposición de la Casa de la Provincia que incluye la pintura de Juan Carlos Castro Crespo y la fotografía de Santiago García Galván

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge la exposición Tiempo & tempo, organizada por la Fundación Caja Rural del Sur y el Otoño Cultural Iberoamericano, que incluye dos muestras: la pictórica Preludio, de Juan Carlos Castro Crespo, y la fotográfica, El tiempo de Alicia, de Santiago García Galván.

Las personas que quieran visitar esta exposición podrán hacerlo en la Sala Provincia hasta el próximo 25 de enero.

Respecto a Preludio, como afirma su comisario Adolfo Morales, “es un indudable privilegio adentrarse en la mirada de Juan Carlos Castro Crespo, recorrer sus giros, flotar en mitad del aire que lo conmueve, advertir con asombro su ávida capacidad de hacer honor al innato carácter de artista, es esa constante declaración inacabable de energía”.

En El tiempo de Alicia, García Galván nos muestra a Alicia y al conejo, que deambulan por La Habana. A través de sus ojos, se descubren personajes entrañables que habitan la ciudad, momentos de ensueño, costumbres habaneras y esa magia cubana indescriptible que enamora.

Esta exposición fotográfica captura momentos y los congela con perfecto paralelismo al tiempo suspendido de La Habana y resalta como todos los visitantes de Cuba tienen la fortuna caer por la madriguera de un conejo, donde Alicia los lleva de la mano a visitar un mundo que a veces es real y a veces un ideal maravilloso. Este es un relato contado por fotografías que revelan ideales, leyendas, instantes cubanos genuinos, valores, cultura e indudable belleza.