Los agricultores del entorno de Doñana exigen agua de riego y tierras de cultivo

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva sacó ayer a la calle a miles de personas en una manifestación multitudinaria en la capital onubense capital para exigir agua y tierra para la comarca. Es la tercera marcha que tiene lugar, además de una tractorada, concentraciones y una acampada.

Los agricultores del entorno de Doñana reclaman al Gobierno que active la llegada de agua superficial a la comarca y que realice los trámites para aprobar la transferencia de 15 hectómetros cúbicos de agua al Condado. También solicitan el desbloqueo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se compete el trasvase de cinco hectómetros cúbicos.

Los regantes no descartan protestas más duras si no se responde a sus peticiones

El presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, aseguró que el Gobierno "debe tener en cuenta que el trasvase de 4,99 hectómetros aún no riega todas las hectáreas beneficiadas inicialmente, que no tenemos las concesiones de agua subterráneas prometidas por el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la Comunidad de Regantes Condado y que nos tememos que no se ha movido nada".

Picón insistió en que "nos dijeron que cuando se conformara el nuevo Gobierno se iniciarían los trámites para aprobar el trasvase de los 15 hectómetros. Meses después ni quiera hay anteproyecto, a pesar de que esa transferencia es la solución definitiva a los problemas de riego en el Condado". Según los regantes, mientras este travase llega necesitan que se hagan efectivas las concesiones de agua prometidas y anunciadas en septiembre de 2016 por la Confederación del Guadalquivir.

Picón recordó que "hay más de 200 hectáreas que están pendientes de la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto", un trasvase que ha permitido el riego con agua superficial y de calidad de 500 hectáreas de cultivo y el cierre de casi 300 pozos. Su activación completa permitirá el cierre de 120 pozos más.

Además, "la Junta de Andalucía debe garantizar que no perderemos las tierras que han sido de nuestros padres y abuelos en el Condado, agrícolas desde siempre", indicó el presidente de la plataforma. El plan de ordenación de los regadíos en la corona forestal norte de Doñana deja fuera unas 3.000 hectáreas.

Los alcaldes de los municipios de la comarca de Doñana mostraron su apoyo a los regantes.