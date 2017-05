El nuevo número de 'Arte Hispalense', dedicado a Teresa Duclós

El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación ha dedicado el número 111 de su colección Arte Hispalense a la pintura de Teresa Duclós, con un libro, firmado por Juan Bosco Díaz-Urmeneta, titulado Teresa Duclós, un sostenido diálogo con la pintura.

Se trata de un libro sobre la obra de esta pintora sevillana (Sevilla, 1934), de la escuela realista andaluza del siglo XX, especializada en bodegones y paisajes. Díaz-Urmeneta, en su estudio, no pretende relacionar uno a uno sus cuadros ni describirlos, sino dar cuenta de la solidez y coherencia de su obra. Según el autor, "la consistencia de una obra no se inventa, no surge de algún cuadro acertado ni de la corrección formal, ni siquiera la garantiza el trabajo constante. Más bien se va construyendo obra a obra, aceptado el riesgo que lleva consigo cada cuadro". A Teresa Duclós se la admira en la Diputación de Sevilla como prueba que, en su colección de Arte Contemporáneo, cuente con dos de sus obras.