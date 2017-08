"Queremos mejorar la calidad de los servicios municipales"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura?

-A estas alturas del mandato hemos cumplido gran parte de nuestro programa electoral. Los tres ejes fundamentales de mi paso por el Ayuntamiento son: cercanía, empleo y transparencia. El primer día de Gobierno fue un día muy simbólico porque abrimos la puerta del patio del Ayuntamiento, aquel día se inauguró otra forma de ejercer el gobierno: en continuo contacto con los ciudadanos. En materia de empleo hemos puesto en marcha el conocido como Plan de Impulso Económico y que incluye la puesta en carga varios planes de empleo municipales, un Plan de Obras y de Empleo plurianual, convertir a Utrera en un destino de ocio familiar, etc. Por último, somos un equipo de gobierno que rinde cuentas a la ciudadanía y que no nos escondemos. Hace unas semanas inauguramos el Portal de Transparencia donde ponemos a disposición de todos una gran cantidad de datos exigidos por Transparencia Internacional.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años?

-En Utrera se ha notado un cambio de ritmo gracias a la mayor actividad municipal. Todo el mundo sabe ahora que Utrera se mueve, estamos construyendo una ciudad mejor en la que vivir. Además, en estos dos años el paro ha bajado en Utrera un 13%, lo que significa que más de 1.000 personas han encontrado trabajo desde mayo de 2015.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Hemos hecho mejoras en la accesibilidad en las barriadas El Pastorcito, Las Torres, La Fontanilla, El Tinte y Coca de la Piñera. Además hemos construido la Ciudad de los Niños en el Parque de Consolación, ahora mismo referencia familiar en la provincia de Sevilla para el turismo familiar. Cada fin de semana acuden cientos de niños a disfrutar de los juegos infantiles. El Plan Supera forma parte de un ambicioso Plan de Impulso Económico dotado con más de 12 millones de euros de inversión en obra pública que tiene dos objetivos claros: crecimiento económico y que Utrera de un salto de calidad en materia de infraestructuras de todo tipo como puedan ser las culturales, las deportivas, los parques o las que estamos realizando en los barrios.

-¿Y con el Plan de Emergencia Municipal (PEM)?

-Tengo claro que el empleo es el principal problema de Utrera es el paro, por eso, y aunque los ayuntamientos no tengamos competencias en materia de empleo, no podemos mirar hacia otro lado. Desde el Ayuntamiento de Utrera hemos puesto en marcha planes de empleo financiado con fondos propios y otros financiados por otras administraciones, como el PEM o los planes de la Junta de Andalucía, que son esenciales para mejorar la economía de muchas familias que lo están pasando muy mal, pero que revierten en toda la ciudad, porque las rentas del trabajo tienen un efecto multiplicador considerable. Lamentablemente, pese a las numerosas solicitudes, el Gobierno de España es el único que no está arrimando el hombro en este tema.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en materia de nuevas tecnologías?

-En estos dos años hemos invertido mucho en tecnología enfocada a la mejora de la gestión municipal y la relación con los ciudadanos. Además estamos trabajando por instalar una red pública de wifi gratuito en colaboración con la Comisión Europea. Por otra parte nos comunicados diariamente con la ciudadanía a través de las redes sociales municipales. Además de mi cuenta personal de Facebook y Twitter, el Ayuntamiento dispone de Facebook, Twitter e Instagram.

-¿Qué proyectos a corto y medio plazo tiene para el municipio?

-Bajo mi punto de vista, lo mejor todavía está por llegar. De aquí en adelante nos hemos puesto como objetivo mejorar la calidad y la prestación de todos los servicios públicos. Ya hemos iniciado el camino pero es insuficiente. Necesitamos una ciudad más limpia, un ayuntamiento más ágil y un transporte público de calidad. En todo eso y mucho más estamos volcados ahora. Además, creo que en los próximos años se irán sucediendo noticias muy importantes para Utrera como la instalación de nuevas empresas y la llegada de inversores. El objetivo es convertir a Utrera a medio plazo en la referencia de las ciudades medias del sur de España en el ámbito económico, cultural y ambiental.