Blueberry retocado

La ficha 'Blueberry, Integral 4'. Jean-Michel Charlier, Jean Giraud. Norma Editorial. 168 pág. 30 euros.

El cuarto volumen integral de Blueberry contiene los episodios de la serie publicados originalmente en la revista Pilote entre el 11 de julio de 1968 y el 9 de julio de 1970, con los colores retocados o aprobados por el propio Jean Giraud (conocido más tarde por su seudónimo Moebius) para los álbumes correspondientes: El general Cabellos Rubios, La mina del alemán perdido y El fantasma de las balas de oro. La magnífica edición de Norma incluye 16 páginas de material extra, en el que destacan las portadas y anuncios de Pilote (bellísimas y muy raras ilustraciones de Gir), un cómic paródico de dos páginas y una completa introducción de Hugo Cassavetti. No se trata solo de la cima del cómic western, sino de uno de los mejores tebeos de la historia, una joya que no me canso de recomendar y que no debería faltar en ninguna colección que se precie.