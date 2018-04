Casimiro y Carrasco, dos técnicos y un destino

La carrera de Luis Casimiro en los banquillos de la ACB es la de un trotamundos acostumbrado a lidiar con astados de todo color y condición. Sin embargo, el entrenador ciudarrealeño siempre ha admitido lo especial que supuso para él la temporada y media que dirigió al equipo sevillano (desde enero de 2015 hasta el final de la campaña 15-16).

Las relaciones del técnico con la ciudad son inmejorables, así como la amistad que lo une al presidente de la entidad bética, Fernando Moral, quien quizá haya tomado nota de las declaraciones públicas realizadas en las islas por el entrenador acerca de su futuro: "Me gustaría renovar, pero nadie me ha dicho aún nada".

De lograr la permanencia en la máxima categoría, sería dable la opción de que Luis Casimiro sea quien vuelva a ocupar el banquillo bético, siempre, claro, que la entidad insular no sepa ofrecerle una oferta inmejorable a su actual preparador.

Y en tanto en la planta noble de San Pablo no pierden el ojo a lo que pueda suceder con Luis Casimiro y, por supuesto, lo que sea capaz de demostrar Javier Carrasco hasta el final de la temporada, el ahora entrenador del Gran Canaria vocea su deseo de un contrato y opina sobre la marcha del equipo verdiblanco y la llegada al banquillo rival de un archiconocido para él, Javi Carrasco: "Entre él y yo no hay secretos. Eso añade dificultad al partido. Javi me conoce muy bien y podrá sorprenderme más a mí que yo a él", señaló.

La pizarra será un elemento sustancial en el encuentro de este mediodía. El duelo entre técnicos, entre amigos, está servido. Aparte está lo que puedan ofrecer los jugadores de uno y otro. En el caso del plantel bético, Luis Casimiró avisó de su conocido potencial ofensivo: "Tienen a Kelly, Schilb, Booker, Anosike, Nelson... Quizás Carrasco, incida en el tema defensivo, porque venían encajando muchos puntos", indicó Luis Casimiro, refiriéndose indudablemente a la madre del cordero.