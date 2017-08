La ACB, y McGrath, un poquito más cerca

Mañana debería acabar el culebrón del verano y anunciarse, oficialmente, que el Betis Energía Plus jugará en la Liga Endesa la próxima temporada. La asociación de clubes celebra una asamblea para tratar la denuncia interpuesta por la entidad verdiblanca por la cual un juzgado de Barcelona obligó a la ACB a invitar de forma inmediata al conjunto sevillano a participar en la próxima temporada. Podría darse cualquier escenario, aunque la mayoría de fuentes consultadas apunta a que la campaña que viene será de 18 equipos, incluido el hispalense.

La mayoría de los clubes no quieren una liga de 17. Sólo era defendido por los de Euroliga, que veían así más cercana la posibilidad de reducir la competición a 16 participantes, pero en las asambleas del 10 y el 20 de julio no se aprobó el modelo de ascensos y descensos propuestos para llegar a ese número y los clubes de LEB Oro presionan a la Federación para que no acepte un solo ascenso desde 2019, por lo que, enquistada esa idea y ante la posibilidad de que no invitar al Betis suponga una demanda millonaria en contra de la ACB por daños y perjuicios, los clubes, excepto los grandes, apuestan por dar entrada al Betis y acabar con esta anómala situación. Además, como se viene apuntando en este periódico, se ahorrarán este curso más de 100.000 euros que tendría que abonar cada uno para pagar el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), unos 1,6 millones, que reclamaría el Betis si jugara en la LEB Oro en la 2017-2018. Cantidad que sí tendrán que abonarle al Manresa.

El base estadounidense, con pasaporte irlandés, reforzará la dirección del equipo cara a la ACB

El 2 de agosto la ACB emitió un comunicado en el que se invitaba al Betis "con carácter cautelar y provisional" para que pudiera inscribirse en la competición. Ya lo ha hecho porque desde la resolución del juzgado del 31 de julio sólo se piensa en la ACB. Tanto es así que, según apunta la web encestando.com, el club ha realizado el primer pago (de cuatro) exigido por la ACB a los ascendidos de 400.000 euros como "cuota de participación" con el que se eliminó el famoso canon. El Betis lo ha hecho para no retrasar su inclusión en la liga, pero lo reclamará, ya que al ser invitado no es un descendido, puesto que como tal debería haber cobrado el FRAD que no le ha sido abonado.

Mientras, la entidad hispalense sigue planificando el próximo ejercicio pensando sólo en la ACB y ya tiene atado a Donnie McGrath, base norteamericano con pasaporte irlandés que jugó en el Obradoiro en la 2015-2016.