Ascensos, pero no a cualquier precio

Este embrollo en el que lleva metida la ACB de los ascensos y descensos desde hace años ha explotado, tras mucho tiempo, este verano. Y al Betis Energía Plus lo cogió por medio en el peor momento. En el club reconocen que por deméritos deportivos deberían jugar en LEB Oro, pero al mismo tiempo están dispuestos a defender sus derechos como antes hicieron otros en las últimas cinco campañas.

En la temporada 2010-2011 subieron dos equipos y bajaron otros dos. Fue la última vez. Desde entonces sólo el CB Canarias y el Andorra accedieron a la máxima categoría, en el caso del primero comprando los derechos del Lucentum y en el segundo pagando los cerca de seis millones que suponían el canon y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD). Ahora todos los estamentos exigen cambios, pero el conjunto sevillano no está dispuesto a que esos ascensos se produzcan a cualquier precio, especialmente el del Palencia, que no logró subir este curso por méritos deportivos y parece existir un interés en que juegue en la ACB.

En la asamblea del 21 se decidirán las nuevas cantidades del canon y el fondo de garantías

Estudiantes, Gipuzkoa, Manresa y Fuenlabrada se aprovecharon los últimos años de que el canon y el FRAD estaban vigentes y se acogieron al derecho que marcan los estatutos de la ACB para que las plazas que no pudieran ser ocupadas por los que suben, por no cumplir con los requisitos, fuesen para los equipos descendidos de la Liga Endesa. Este año todo cambiará, por lo que el cuadro verdiblanco está en el alambre.

Ya en la próxima asamblea del día 21 de la ACB no tendrá el club sevillano ni voz ni voto, aunque sí estará representado como observador, ya que ese día deben aprobarse las nuevas cantidades que se pacten con el CSD de acceso a la Liga. Sabrán entonces el Gipuzkoa y el Burgos qué dinero deben abonar, además de los avales y garantías y la auditoría que deben superar. En la última asamblea del pasado 12 de junio el Betis se opuso a ampliar el plazo de inscripción, fijado para el día 15, pues consideraba que al recurrir la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y solicitadas las medidas cautelares a la Audiencia Nacional las condiciones de inscripción (canon y FRAD) se mantenían. La asamblea, sin embargo, votó posponer la fecha, por lo que resulta evidente que el deseo de la ACB es llegar a un acuerdo y que el citado recurso y la petición de cautelares son una mera pose.

Por ello el Betis está alerta y estudia denunciar cualquier anomalía al respecto. Ya lo hizo el Fuenlabrada hace dos veranos, cuando tras acabar colista, su presidente, José Quintana, anunció que recurrirían a los tribunales después de que la ACB inscribiese al Ourense, que pagó el canon de inscripción el día 15 por la tarde cuando los estatutos de la Liga establecían que el día 14 (cayó en domingo) era el último día. "En el supuesto caso de que se hubiera concedido una prórroga al margen de lo que dicen los estatutos y que de ella se desprendiera un perjuicio para los intereses de nuestra entidad, el Fuenlabrada tomará las medidas oportunas para defender sus derechos, incluyendo las acciones correspondientes ante la Justicia ordinaria", indicó el club madrileño en su día.

Finalmente, el Ourense y el Tizona Burgos (no el Miraflores que se ha ganado este año el derecho a ascender) no fueron inscritos por "no superar satisfactoriamente la auditoría de cuentas necesaria", los gallegos, y por "abonar sólo parcialmente el canon de entrada, en concreto 150.518 euros, y no presentar una parte de la documentación requerida", los castellano-leoneses.