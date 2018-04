Fórmulas para ganar tamaño y atraer inversión

Las cuatro grandes auditoras españolas -KPMG, Deloitte, PwC y EY- reclamaron ayer al empresariado buscar fuentes alternativas de financiación en mercados de capitales y fondos de inversión para crecer y así ganar tamaño, algo fundamental para ser competitivos en el mundo de hoy.

"Falta cierta sofisticación en la búsqueda alternativa de financiación; en este sentido hay un gap (brecha) entre Andalucía y otras comunidades", señaló Nicolás Sierra, socio director en Andalucía de KPMG, que llamó a las empresas a aprovechar este momento de bajos tipos en el que además hay optimismo económico, pese a las incertidumbres.

En el encuentro Chequeo a la empresa: Riesgos, desafíos y oportunidades, organizado por la asociación de empresarios Cesur, los principales directivos de estas firmas insistieron en que el tamaño es "fundamental". "Estamos marcados por los localismos -insistió Sierra-, Andalucía está poco vertebrada. Hablamos más de empresas sevillanas, cordobesas que andaluzas".

"No somos buenos haciendo unión, somos mejores rompiendo cosas", afirmó por su lado Luis Rosales, socio director de EY en la región, que aludió a que muchos proyectos de unión o colaboración se frustran por "dilucidar quién va a mandar". "Es una cuestión de educación empresarial: no ven que pueden quedar en una posición secundaria pero a la larga la suma global va ser mejor".

Otro reto es la atracción de inversión extranjera. "Por situación geográfica, somos la puerta de entrada de la producción de África, y esto no lo podemos dejar pasar; la conexión Algeciras-Bobadilla debería ser la infraestructura número uno en España", afirma Leopoldo Parias, socio director de Deloitte en Andalucía y Extremadura. Más allá de ello, hace falta "una normativa fiscal que favoreza al inversor", porque si no, "es muy complicado". Porque Andalucía tiene el clima, las infraestructuras y la geografía, pero, como afirma Luis Rosales, no tiene ni el tejido ni la estructura financiera de otras comunidades como Madrid, "y ser el primero en invertir no es fácil".

A la Administración se le pide no tanto que apoye como que no ponga trabas con burocracia. También un plan. "Eso lo hecho en falta -afirma Luis Fernández Prieto, socio responsable de PwC en Andalucía-, un plan estratégico para toda Andalucía". Y se refiere a administraciones, zonas francas, puertos, vayan todos a una, sin reinos de taifas. Y agilidad. Leopoldo Parias califica de "dramático" el tiempo que tarda en tramitarse cualquier licencia de obras y reclama, también, que "se cumpla lo que se dice; si se afirma que algo se va a hacer que se haga".