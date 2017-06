Santander estudia una solución para pequeños accionistas de Popular

El Banco Santander concretará en los próximos días una solución a los pequeños accionistas de Popular que eran clientes del banco, que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016 y que han perdido toda su inversión tras la resolución de la entidad decretada por la Junta Única de Resolución (JUR), según avanzó el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya.

"En cuanto a los accionistas del Banco Popular, el mecanismo de resolución contempla que las acciones se amorticen, lo que implica que pierden su valor. Esto es una decisión de las autoridades, previo a que Santander compre el banco", aclaró Cendoya en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

"No obstante -agregó-, ya dijo Ana Botín (presidenta del Santander) que vamos a analizar bien todas las situaciones para ver qué soluciones se pueden tomar con los pequeños accionistas que son clientes del banco y que fueron a la ampliación de capital del Popular de hace un año. Creo que una vez que acabemos todo el proceso de análisis, en los próximos días podremos ser más concretos".

Ante este anuncio, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) valoró "positivamente" la voluntad de dar alguna respuesta a quienes perdieron su inversión. Para los accionistas minoritarios, se trata de una "medida importante para aliviar el daño económico y moral" sufrido por los accionistas de la entidad adquirida por Santander tras entrar en resolución. La asociación se plantea, "con independencia de que Banco Santander compense de alguna forma a los accionistas de Banco Popular que han perdido toda su inversión, la exigencia de responsabilidades administrativas, civiles y penales a todas las personas físicas y jurídicas que hayan contribuido a ocasionar el daño".

Concretamente, la asociación destacó la necesidad de investigar "las actuaciones realizadas en los últimos meses por los responsables del Banco Popular, presidido por Emilio Saracho", así como los "ataques especulativos" que provocaron la caída de la acción. Por ello, Aemec va a seguir adelante con la demanda presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que se encuentra, además de Saracho, el inversor mexicano Antonio del Valle.

Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, apuntó que el anuncio emitido por Cendoya "no es casual". "El Santander no es un banco al que le guste estar en tribunales, cuida mucho su reputación", señaló. Por ello, después de lo que sucedió con Bankia, a la que "tras 70.000 demandas y dos sentencias del Tribunal Supremo no le quedó más remedio que devolver el dinero", en la entidad presidida por Ana Botín "tienen claro que ese camino supondría un importante desgaste de Santander".

En Adicae coinciden con esta interpretación, al considerar que este anuncio es un "vago globo sonda" que "se asemeja más a una operación de marketing reputacional que a un compromiso efectivo para dar una respuesta justa a los cientos de miles pequeños ahorradores accionistas del Popular", por lo que expresó su "desconfianza" al respecto "mientras no se inicie el necesario diálogo y se concrete el contenido de cualquier eventual propuesta que, en todo caso, resulta imprescindible ante la situación generada".

Por otro lado, el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, está impulsando una plataforma de afectados por el Banco Popular que aglutina ya a 3.000 accionistas y que preparan demandas colectivas contra los responsables de la caída de la entidad.