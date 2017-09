La compra de viviendas por parte de extranjeros sigue siendo relevante

El papel de los compradores extranjeros en el mercado de la vivienda sigue siendo un tema relevante. En ocasiones hemos comentado que aunque no es algo que vaya por sí solo a solucionar las dificultades del sector, tiene suficiente importancia para tomar en consideración su evolución y las circunstancias que favorecen o no las compras. En 2007, para un total de 171.000 transacciones de viviendas, nuevas y usadas, que se formalizaron en Andalucía, las realizadas por extranjeros eran un 11%; y en 2017 estimamos que será un 17%, sobre un total de algo más de 93.000 viviendas vendidas. Estos datos nos indican que tiene bastante importancia para Andalucía el comprador extranjero, y también que ha permanecido relativamente estable a lo largo de la crisis. El gráfico -midiendo a España en el eje de la izquierda, y Andalucía en el de la derecha- nos muestra una tendencia similar. En España la compra de vivienda cae ya desde 2006, mientras que en Andalucía no lo hace hasta 2008; a partir de 2009 se inicia una recuperación que contrasta con lo ocurrido con el mercado total de vivienda donde las transacciones no empiezan claramente a recuperarse hasta 2014.

Si lo vemos por provincias, destaca claramente Málaga, donde las compras han representado siempre entre la mitad y el 60% de toda Andalucía. Es peculiar el caso de Almería, donde hubo un fortísimo movimiento de compraventa que no se recupera, y de manera incipiente, hasta hace poco; aunque sigue habiendo una cifra notable en el entorno de 2.000 viviendas anuales, está lejos de las que se daban antes de la crisis. La tendencia actual, atendiendo a las operaciones trimestrales, es de escasa estacionalidad, quitando el tercer trimestre del año cuando cae algo, y algo por encima en el segundo trimestre, lo que indica que esta actividad de venta inmobiliaria puede mantenerse activa durante todo el año, independientemente de la estacionalidad del turismo. La ligera caída que se observa en la línea del gráfico referida a Andalucía se debe a que está calculada por trimestres, y en el último hay una cierta ralentización de las ventas; no obstante, hay que interpretar que las ventas a extranjeros están estabilizadas y crecen ligeramente año a año. En España esta dinámica es algo más fuerte y en la tabla se observa cómo desde 2014 a 2017 el crecimiento de las compras por extranjeros ha subido un 46%, mientras en Andalucía ha sido un 25%; pero estas variaciones dependen del año con el que se compare.

Como ideas adicionales señalaremos que los británicos siguen siendo, pese a todo, el grupo de compradores más numeroso, junto con los de países europeos como Francia y Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suecia, Italia y Holanda. Los británicos, que han llegado a representar el 20% de las compras, perderán algo de peso en el total como resultado de la depreciación de la libra, pero hay que tener en cuenta que los precios de la vivienda siguen estando bajos, así como el coste de la financiación. Por otra parte, desde el punto de vista de conseguir residencia en España, la inversión en vivienda -por importe mínimo de 500.000 euros- aunque no es la única, sigue siendo una alternativa ante posibles situaciones que genere el Brexit.