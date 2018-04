La evolución de los alquileres en Andalucía

Los alquileres medios han subido en los tres últimos años en todas las provincias andaluzas, tras los mínimos que se registraron entre 2014 y 2015. En la tabla vemos los precios medios en euros por metro cuadrado y mes, de manera que el alquiler de una vivienda de 100 metros cuadrados habría pasado de media en la provincia de Cádiz de 750 euros en 2015, a 830 en la actualidad; en Málaga, de 690 euros en 2014, a 1.040, hoy; y en Sevilla de 740 euros a 970, para las mismas fechas. El fenómeno de subida es general para todas las provincias, aunque hay diferencias apreciables, no sólo en el coste de los alquileres, sino en la evolución para los años que se recogen en la tabla. Hay provincias que están en máximos como Almería, Granada, Málaga y Sevilla; y otras que no llegan aún a los precios de años pasados, o son parecidos.

El Instituto Nacional de Estadística elabora un índice, con base 100 en 2016, que utiliza en relación con el índice de precios al consumo, y que es interesante de ver. Para España, la subida de alquileres se da de forma ininterrumpida desde 2002 y los años primeros de la crisis no suponen una ralentización de esta subida. No olvidemos que España entró en una situación de deflación con tasas negativas de crecimiento en los precios de consumo, mientras que la parte del índice correspondiente a alquileres, aunque moderadamente, no dejaba de crecer. En Andalucía, actualmente, sólo Granada está por debajo del índice de 100 de 2016, mostrando estabilidad de alquileres. En las demás provincias, y en general, crecen desde 2002 en adelante, y se frenan algo en 2012 y 2013; desde entonces vuelven a crecer. En Almería caen desde 2010, y crecen desde 2016, pero muy poco.

Los datos que hemos visto son medias provinciales, pero los problemas actuales de alquiler se están dando en poblaciones grandes, tanto por la subida de los mismos como por la escasez de la oferta de alquileres a largo plazo. EL RD 106/2010 de 9 de marzo contiene medidas para aumentar esta oferta, subvencionando la promoción, finalización de obras y rehabilitación, para alquiler al menos a 25 años. Pueden ser iniciativas privadas o públicas, de instituciones o asociaciones, y las cantidades a subvencionar dependen de cuáles sean los alquileres que se pongan. Por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados puede tener una subvención de 30.000 a 35.000 euros (el máximo es 36.750 euros), si su coste (excluido el del suelo) está entre 75.000 y 70.000 euros, y el alquiler mensual es de 700 a 550 euros. Los arrendatarios deben tener unas rentas máximas (Iprem multiplicado por 3 o por 5, según las circunstancias de la familia) entre 22.600 y 37.600 euros.

Como ideas principales podemos sacar las siguientes: 1) los alquileres, aún medidos sobre la provincia, muestran una subida en años recientes, lo que se pone de manifiesto más en los datos extraídos directamente de mercado, que en el índice que elabora el INE. 2) El problema del alquiler se hace sentir, principalmente, en los núcleos urbanos, donde a la escasez secular de vivienda en alquiler se añade una mayor demanda, que renuncia a la compra de vivienda, y el alquiler temporal a turistas. 3) El atractivo de las medidas de fomento de la vivienda en alquiler va a depender del mercado de vivienda, la transacciones de obra nueva, y el precio de la vivienda en relación a la renta de alquiler libre.