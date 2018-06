Un pacto por el comercio para hacer frente a los gigantes digitales

Un gran pacto por el comercio en Andalucía. Esa fue la idea que dejó caer este jueves el presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) y que recogió la presidenta de la Junta, que clausuró las X Jornadas del Sector de la Distribución en Sevilla.

Ese acuerdo, según Osuna, también presidente y primer directivo de Covirán, debe estar destinado a proteger y ayudar al comercio de proximidad con el objetivo de hacer frente a la creciente competencia de los gigantes 'on line'. "Nosotros no vamos a renunciar a la omnicanalidad (venta física y virtual) pero no vamos a destruir lo que ya hemos logrado". Con ello ese logro se refiere Osuna a un modelo "que sí invierte y crea empleo". "Los nuevos operadores no van a ser tan sostenibles y no van a conservar el medio ambiente como nuestras empresas. El 85% de los clientes viene andando, a pie", afirma Osuna.

Eso sí, pese a reivindicar el comercio cercano, sí admitió que la transformación digital es ineludible, en un contexto en el que "el consumidor es cada vez más exigente". "Las empresas que no lo hagan se quedarán en el camino", afirmó, rotundo, el presidente de CAEA, quien también se mostró convencido de que la experiencia de compra va a ser más importante que el precio a medio plazo y eso necesitará "establecimientos más modernos y sofisticados".

Díaz, por su lado, se mostró dispuesta a "ayudar a las pymes comerciales a que sean competitivas y se adapten a la revolución digital", tras constatar que ahora mismo sólo el 21% vende por Internet. Añadió que están a punto de ser liberados 3,8 millones a 568 empresas del pequeño comercio para su adaptación a las tecnologías de la información. Y 3,1 millones para 121 solicitudes de establecimientos de centros comerciales abiertos.

La presidenta no hizo ni una sola mención a la situación política actual, pese a que Luis Osuna, minutos antes de su intervención, mostró su preocupación por la "estabilidad nacional". El presidente de CAEA, además, mencionó un asunto concreto: la reforma laboral. "Nos preocupa que se pueda revertir. Ha tenido un gran papel en la salida de la crisis".

En ese sentido, confió en el papel de la Junta de Andalucía a la hora de modular las posibles medidas de Pedro Sánchez. Y confió, también, en que las leyes en tramitación -la ley de cambio climático, la de vida saludable y la de agricultura- que "ponen alguna traba en el día a día" se modifiquen con el objeto de "no penalizar el crecimiento".

CAEA agrupa a 30 empresas de distribución alimentaria. Agrupa un volumen de facturación en la región de 8.151 millones de euros, 4.617 establecimientos comerciales y 44.701 empleados.