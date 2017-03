"En el sector asegurador hay trabajo y creamos empleo"

-¿qué mensaje ha traído para los empresarios andaluces?

-Encantado de venir de la mano de la Apd a hablarles de cómo Mapfre puede ayudar a la recuperación y ayudar a las empresas andaluzas y españolas a desarrollar un proyecto ambicioso, no ya sólo en España, sino pensando en la internacionalización, en la que Mapfre asumió un protagonismo en la economía española desde hace más de 40 años.

Somos la empresa española que menos difiere entre lo que ofrece y lo que garantiza, pero no basta con eso"Verti ha sido un éxito y es una estrategia que vamos a exportar a otros países, como EEUU"

-¿Encuentra muchas diferencias en esa experiencia internacional, dado que el negocio del seguro está sujeto a una alta regulación?

-El negocio asegurador está muy regulado para proteger al consumidor y, efectivamente, encontramos grandes diferencias. Hay que tener en cuenta que Mapfre trabaja en países muy maduros, desde el punto de vista económico y asegurador, como es el caso de Europa continental -Alemania o Italia- y los Estados Unidos, y en países emergentes -en la mayoría de los latinoamericanos o incluso ahora en Indonesia Turquía- donde las realidades son diferentes. España es un país maduro, pero está en el intermedio, donde somos capaces de entender ambas realidades. En cada sitio nos adaptamos a la realidad. Pero también el marco regulatorio avanza cada vez más en un entorno más global. En enero de 2016 entró en vigor Solvencia II, que es el marco regulatorio para las compañías en Europa, pero que también se aplica en países de Latinoamérica. Hay un acercamiento cada vez mayor y eso es bueno porque garantiza una relación comercial y un marco jurídico más estable.

-En España llevan unos años centrados en mejorar la experiencia del cliente. ¿Cambia la demanda al no ser, como en el mercado nacional, marca de referencia?

-Cambia. En Latinoamérica llevamos 40 años, desde que llegamos a Argentina, pero estamos en mercados como el norteamericano donde en algunos estados estamos muy implantados, pero en otros claramente no. La marca Mapfre no se identifica en algunos de ellos con lo que representa, a parte de que en algunos idiomas es más difícil de pronunciar. En el sector se nos conoce en todo el mundo, pero el consumidor, no. Recientemente conocimos un ranking elaborado en España que nos situaba como la empresa más coherente de todos los sectores. Somos la que menos diferencia tiene entre lo que ofrece y realmente garantiza al cliente. Y eso es una magnífica realidad, pero no basta con eso. Hoy día, un simple tuit te puede producir un enorme problema si no eres capaz de responder a la expectativas del cliente.

-Pero la reputación siempre ha sido importante en el negocio, ¿no?

-Absolutamente. Pero hoy día las barreras se van eliminando por operadores que utilizan nuevas herramientas tecnológicas que les permiten llegar muy rápido a donde a los demás nos costó más tiempo llegar. No tienen la misma credibilidad, pero ofrecen productos a buenos precios que incrementan la compentencia. Es bueno para el cliente, pero introduce más riesgo. Por ello, la supervisión debe ser más exigente.

-¿Es difícil porque el cliente prescinde de las coberturas y acude al parámetro precio?

-Cada vez más es una realidad. Se piensa que pueden ser todos los seguros iguales. Hay un nivel homogéneo y en España es muy bueno, pero dentro de eso hay diferencias que no son fáciles de trasladar al cliente. Hay que demostrarlo día a día, dando servicio, atendiendo al tiempo en el que se solucionan las incidencias. Y hay que atender nuevos riesgos, como los ciberriesgos. Mapfre acaba de sacar una póliza para que las pymes se protejan de los hackers.

-Han seguido varias estrategias, también nuevas marcas.

-Hemos tratado de adaptarnos. El modelo Mapfre es muy sólido y se asocia a un servicio supersolvente y de calidad. Hay un nuevo consumidor que quizás no aprecia tanto eso y para él hemos desarrollado la estrategia de Verti, que es una compañía más desenfada y fresca, que sólo trabaja por internet y teléfono, que ofrece el autoserivicio y con ello hemos competado el abanico. Verti ha sido un éxito y lo vamos a exportar a otros países, como EEUU.

-Mapfre ha sido desde hace años una fuente creciente de empleo y uste lo lleva a gala.

-El sector asegurador aparantemente crea poco empleo. Pero no es así. Recientemente, en declaraciones a este mismo Grupo, el director territorial en Andalucía anunció que íbamos a crear más de mil puestos de trabajo y es verdad. Somos capaces de crear empleo indefinido, con un alto nivel de calidad, formación e incluso de retribución. Hay trabajo.

-¿Lo hay? Aparentemente es un mercado saturado.

-No lo está realmente. Quizás en el seguro del automóvil porque es obligatorio y todo el mundo lo tiene. Hay un 50% de hogares en España, más en Andalucía, que no tienen seguro. Hay muchas empresas que tienen necesidad de asegurar, sobre todo ahora en una recuperación económica, en la que están apareciendo además nuevos riesgos. Y sobre todo, la protección de la jubilación, que presenta ciertas incertidumbres en el sistema público.

-Además de internacionalización, ¿digitalización es la otra pata del cambio en este negocio, como en otros sectores?

-Para nosotros están íntimamente unidas. Todas nuestras operaciones internacionales siguen el mismo patrón estratégico. Intentando profundizar en el mundo digital, internamente para agilizar procesos y de cara al cliente, para que puedan incrementar su relación comprando sus productos de una manera simple desde su ordenador, móvil o tableta.