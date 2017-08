Los Mossos confirman una detención y descartan que haya nadie atrincherado

Los mossos d' Esquadra han confirmado una detención relacionada con el atentado de Barcelona y han asegurado que no hay ningún atrincherado en ningún bar del centro de Barcelona, como se había comentado en redes sociales y en algunos medios.

En un tuit, la policía autonómica reitera que está actuando en todo momento bajo la premisa de un atentado terrorista y, pese a confirmar una detención, de momento no aclara si el arrestado es el joven de origen magrebí de nombre Driss Oukabir, que dispone de un documento de residencia en España, un NIE.

Otras fuentes policiales han indicado que el detenido es Driss Oukabir, quien podría haber recogido la furgoneta con la que se perpetró el atropello múltiple.

Esta furgoneta es un vehículo de alquiler que fue recogido en la localidad barcelonesa de Santa Perpetua de la Mogoda, según fuentes policiales. Se trata de una Fiat de color blanco, con matrícula 7086JWD de la empresa Telefurgo.

Asimismo, los mossos informan en su cuenta de Twitter que la red social Facebook ha activado Safetycheck para que las personas que estén en Barcelona puedan informar a sus familias de que se encuentran bien.

Facebook has activated Safetycheck 4 users that are in #BCN, so you can inform friends & family that you are wellhttps://t.co/rzji0W3BYt