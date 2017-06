Narbona asegura que el CETA pone en peligro 200.000 puestos de trabajo en la Unión Europea

Narbona anunció el pasado miércoles el cambio de posición del PSOE sobre este asunto. "No lo vamos a apoyar", respondió Narbona en su cuenta en la red social Twitter a un usuario que le había advertido de que apoyar el CETA "no es de izquierdas".

"No cuestionamos la globalización sino una forma de globalizar que ha ido encaminando la libertad plena de los capitales a costa de los derechos ambientales, sociales y laborales", ha expuesto Narbona recordando que la votación del CETA en el Parlamento Europeo ya generó disensión entre los eurodiputados de partidos socialistas.

Del mismo modo, la presidenta del PSOE ha respondido a las declaraciones del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, que este pasado jueves, tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que no es incompatible ser de izquierdas y apoyar la globalización.

En una entrevista a Radio Nacional, Narbona ha expuesto argumentos para el cambio de posición del PSOE, como "el exceso de protección a inversores extranjeros" con "la creación de discutibles tribunales de arbitraje", o el hecho de que "no proteja más que a 27 de las 246 denominaciones de origen" españolas en una "industria fundamental" como la agroalimentaria.

Josep María Álvarez considera que no debe aprobarse "con nocturnidad" y "cierta clandestinidad"

El secretario general de UGT, Josep María Álvarez, valora "muy positivamente" que la nueva dirección del PSOE haya dado orden de reconsiderar el apoyo de los socialistas al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y Canadá, el conocido como CETA, ya que el sindicato es contrario a este tipo de acuerdos comerciales porque entiende que, entre otras cuestiones, se deberían respetar los propios convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Álvarez defiende, además, que se abra un debate en el país sobre las consecuencias que tiene el tratado y las oportunidades que España puede perder en un futuro y aboga por no aprobarlo "de una forma tan inmediata" ya que, según defiende, el CETA "no se ha debatido" y "tiene mucha importancia para los ciudadanos" y "no se les pueden ocultar los elementos que van a tener trascendencia sobre su vida".

"Por lo tanto los que dicen que este tratado es tan importante tendrían que coincidir en que no se puede aprobar con nocturnidad y una cierta clandestinidad como se ha hecho en el Parlamento Europeo y ahora se pretende hacer en el Congreso español", apuntó el líder sindical minutos antes de inaugurar este viernes en Cáceres la XVI Escuela de Verano de UGT Extremadura.

Álvarez cree que la sociedad "tiene que tener la posibilidad" de debatirlo porque "detrae soberanía a los ciudadanos de nuestro país y de la Unión Europea", en el sentido de que el tratado recoge que "tribunales privados estén por encima de los Estados". "Me parece que es un paso más en el proceso de consolidación de una globalización sin ningún tipo de control por parte de los ciudadanos", subrayó.

Además, critica que en el CETA "no" están reflejados los intereses españoles y hace una comparación con Francia, país que ha introducido varias cláusulas que afecta a "casi todos sus productos", mientras que España lo ha hecho "sobre muy pocos". El líder de la UGT reprocha, igualmente, que el CETA permitirá a los productos americanos que, sin aprobar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, "puedan entrar en nuestro país a través de Canadá".

Desde UGT se mantiene que "la única oportunidad que queda para normar la globalización es a través de los tratados comerciales y no se puede estar diciendo que esto hay que hacerlo porque lo hacen los demás países y cuando lo hacen con un tratado no introducir estos elementos que nos privan de los derechos medioambientales, laborales o sociales", concluyó Álvarez.