Un ex gobernador del Banco de España niega presiones de los gobiernos de Aznar y Zapatero

El ex gobernador del Banco de España Jaime Caruana negó ayer que recibiera presión política alguna ni de los gobiernos del PP presidido por José María Aznar ni del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención en la Comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario, Caruana afirmó que gobernó el Banco de España con dos ejecutivos diferentes y no tuvo "conflicto con ninguno de los dos".

"No recibí llamada ni de (Rodrigo) Rato ni de (Pedro) Solbes (exministros de Economía con el PP y el PSOE) para decirme que las medidas de provisiones a la banca eran demasiadas exigentes ni para decirme que hiciera muchísimo más", puntualizó el ex gobernador, que fue tajante al añadir que sí recibió "muchísimas" llamadas de la banca "que no estaba contenta" y argumentaba que estaban perdiendo competitividad.

Caruana afirmó que las relaciones institucionales con los dos gobiernos fueron "excelentes" durante su mandato de 2000 a 2006.

Desde el grupo socialista, Pedro Saura afeó que el Banco de España no frenara la burbuja inmobiliaria desde el principio y no se preocupara más por la sobrevaloración del precio de los inmuebles.

Ramón Aguirre, del PP, puso el foco en la parte final de su mandato y en el papel que pudo jugar Pedro Solbes cuando los inspectores del Banco de España alertaban del riesgo del sector financiero.

Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, criticó que Caruana no profundizara en su gestión "insuficiente" y anunció que le hará llegar una docena de preguntas para aclarar "por qué no se hizo nada". Por su parte, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, se interesó especialmente por el efecto que tuvo la segunda recesión económica para el sector financiero, después de que Caruana dijera que hasta entonces las entidades habían resistido bien, ante las sospechas del diputado de que quizás no habían aflorado sus problemas.

Caruana se refiró a la carta que enviaron los inspectores del Banco de España aludiendo a la "complacencia" que mostró el ex gobernador ante el riesgo de una burbuja inmobiliaria, y aseguró que la preocupación que mostraron en ese documento era la misma que tenía la entidad. El ex gobernador recordó que la misiva de los inspectores fue escrita mes y medio antes de que expirara su mandato y tampoco ellos vieron la crisis de solvencia de las entidades de crédito ni propusieron medidas.