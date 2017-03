Dijsselbloem acusa a los países del sur de gastarse las subvenciones en "copas y mujeres"

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, descartó este martes disculparse por las declaraciones hechas a un diario alemán en las que acusaba a los países del sur de la Unión Europea (UE) de "gastarse todo el dinero en copas y mujeres", después de la petición de varios eurodiputados españoles para que se retractara.

"No, no, yo sé lo que dije porque salió de mi propia boca y no hace falta que lo lea", aseguró el político laborista neerlandés en respuesta a la petición del eurodiputado español de Los Verdes, Ernest Urtasun, para que pidiera perdón durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (PE).

Dijsselbloem se mostró sorprendido porque sus palabras, pronunciadas en una entrevista concedida al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung y publicadas el lunes, hayan tenido tanta repercusión en los medios españoles. "Dejé muy claro que la solidaridad va de la mano de la responsabilidad y de los compromisos", dijo el político holandés.

El también ministro de Finanzas de Holanda insistió en que los Estados miembros deben asumir el marco fiscal que han acordado y realizar reformas y ajustes para garantizar "una posición sólida". "Entonces, la solidaridad ha de estar presente y siempre disponible; ese es el argumento que di en la entrevista y esa es mi posición", comentó.

Urtasun, por su parte, calificó las palabras del neerlandés de "inaceptables" y recalcó que se trata de un comentario "machista y lleno de estereotipos completamente falsos sobre los países del sur". "Nos parece lamentable que en la comparecencia de hoy no se haya retractado de esas declaraciones. Es una triste carta de presentación para alguien que quiere presentarse a la reelección como presidente del Eurogrupo", añadió el eurodiputado en un comunicado.

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Esteban González Pons aseguró que Dijsselbloem debe "disculparse o dimitir" como presidente del Eurogrupo, porque ya no es "neutral". "Jeroen Dijsselbloem ha ofendido a los países del sur y a las mujeres con su declaración racista y machista. Debe disculparse o dejar su cargo, ya no es neutral", escribió el político en su cuenta personal de Twitter.

Por su parte, el europarlamentario del PSOE Javi López afirmó que Dijsselbloem había sido "ofensivo, ignorante y arrogante" y también pidió su cese. "Jeroen Dijsselbloem logra ser ofensivo, ignorante y arrogante. Todo aquello que nos ha hecho fracasar. Deberíamos cesarlo sin concesiones", publicó el socialista en su perfil de Twitter. Su compañero de filas en la Eurocámara, Jonás Fernández, calificó en la misma red social de "inaceptables" las palabras del presidente del Eurogrupo.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, Marina Albiol, exigió también la dimisión "inmediata" de Dijsselbloem por sus "insultos" a los países del sur de Europa, según un comunicado. Añadió que si él mismo no deja el cargo, los socialdemócratas deben "forzar" su destitución. "Tomo nota de lo que usted me dice, pero (con mis declaraciones) no apuntaba a ningún país, sino a los principios que se imponen para fortalecer la Unión Económica y Monetaria (UEM)", declaró el ministro neerlandés en la Eurocámara.

También indicó que su mandato como presidente del Eurogrupo concluye en enero de 2018 y subrayó que aún es ministro de Finanzas en Holanda: "Mi mandato termina en enero del año que viene y, mientras sea ministro de Finanzas de mi país, no habrá debate sobre la presidencia (del Eurogrupo)".

El mandato del laborista holandés al frente del Eurogrupo finaliza en enero de 2018, pero los malos resultados de su partido, el laborista PvdA, en los comicios holandeses de la semana pasada ponen en duda su continuidad como ministro en el futuro Ejecutivo de coalición de su país.