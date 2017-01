La muerte de un juez de Petrobras en un accidente aéreo levanta sospechas

El hijo del juez brasileño que murió el pasado jueves en un accidente aéreo cuestionó ayer las circunstancias de la tragedia y pidió una investigación sobre lo ocurrido con uno de los responsables del caso Petrobras. "Es necesario investigar a fondo y saber si fue un accidente o no, que la verdad salga a luz sea cual fuera", pidió el abogado Francisco Prehn Zavascki. El juez Teori Zavascki, miembro del Tribunal Supremo y encargado de las investigaciones contra la corrupción política de Petrobras, murió cuando el pequeño avión en el que viajaba de Sao Paulo a una localidad del estado de Río de Janeiro cayó al mar.

Cinco personas murieron en el accidente y no se conocen aún oficialmente las causas de la tragedia. El hijo de Zavascki llegó a sugerir que lo ocurrido podría no deberse a un siniestro. "Aún no me detuve a pensar, no me dio tiempo a pensar con más calma en eso, pero no podemos descartar cualquier posibilidad", comentó. El siniestro alimenta las especulaciones sobre lo ocurrido con el juez, que debía anuncias en las próximas semanas las conclusiones jurídicas de sus investigaciones.