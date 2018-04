El Teatro Real presenta "la mejor temporada de su historia"

El Teatro Real culminará la celebración de su bicentenario con la "mejor temporada" de su historia, que en 2018/2019 traerá, con un presupuesto de 30,2 millones de euros, 15 óperas que incluirán un estreno absoluto, dos estrenos en España y siete títulos que se incorporarán al repertorio del coliseo. Robert Wilson, Plácido Domingo, James Conlon, Joyce DiDonato, Nina Stemme, Peter Sellars, Robert Carsen o Juanjo Mena son algunos de los nombres destacados de la "ambiciosa" temporada. "Yo diría que es posiblemente la mejor temporada que el Teatro Real ha tenido nunca", dijo ayer en rueda de prensa Gregorio Marañón, presidente del patronato del Real, acompañado de Ignacio García-Belenguer, director general, y Joan Matabosch, director artístico. Además, se ha prorrogado hasta 2023 el contrato con el inglés Ivor Bolton como su director musical titular -lo es desde febrero de 2014-, según se anunció.

El Real incluirá en su repertorio La Calisto, de Francesco Cavalli; Dido & Aeneas, de Henry Purcell, y Capriccio, de Richard Strauss. A su renovado repertorio se unirán La peste, de Roberto Gerhard, cuyo concepto artístico correrá a cargo de Dora García -a quien próximamente el Reina Sofía dedicará una exposición-; Com que voz, de Stefano Gervasoni; Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho, y Je suis narcissiste, de Raquel García-Tomás. "Estamos muy contentos, muy orgullosos de la temporada próxima. Creo que es un modelo de temporada del Teatro Real, algo así como la temporada ideal", explicó Joan Matabosch.

El curso lo abrirá el 19 de septiembre una de las diez nuevas producciones del Real, Faust, con dirección escénica de Àlex Ollé (La Fura) y musical de Dan Ettinger, y tres repartos con Piotr Beczala, Ismael Jordi, Luca Pisaroni y Erwin Schrott entre los intérpretes. Le seguirá, desde el 23 de octubre, Only The Sound Remains, con dirección musical de Ivor Bolton y escénica de Peter Sellars; luego vendrán Com que voz, que se representará en las Naves del Matadero, y Turandont, de Puccini, con dirección de escena de Robert Wilson y musical de Nicola Luisotti y Nina Stemme y Gregory Kunde en los principales papeles.

Pablo Heras-Casado, principal director musical invitado, estrenará 2019 al frente de un nuevo proyecto de El anillo wagneriano, con dirección de escena de Robert Carsen, que dará comienzo en enero con El oro del Rin y continuará durante las próximas tres temporadas. Le seguirá Idomeneo, re di Creta, de Mozart, con Carsen de nuevo en la escena y Bolton en la dirección musical; Je suis narcissiste, La Calisto y Dido & Aneas, que se escenificará por primera vez en el Real del 31 de marzo al 4 de abril en una producción de ópera y danza coreografiada por Sasha Waltz.

El Real también producirá dos nuevos montajes de Verdi: Falstaff, dirigido por Daniele Rustioni y con escena de Laurent Pelly, e Il trovatore, que contará con dirección musical de Maurizio Benini y escena de Francisco Negrín. Además llegarán Agrippina, de Haendel, interpretada por Joyce DiDonato; Capriccio, de Richard Strauss; La peste, dirigida por Juanjo Mena, y Giovanna d'Arco, de Verdi, que cerrará esta edición dirigida por James Conlon y con Plácido Domingo como Giacomo. En danza destacan El cascanueces a cargo de la Compañía Nacional de Danza, y la fiesta del 30 aniversario del Víctor Ullate Ballet.