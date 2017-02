La secretaria e interventora alertan del “caos y descontrol” organizativo en el Ayuntamiento de Gerena

El PP de Sevilla ha anunciado que pedirá a la Consejería de Presidencia y Administración Local que funcionarios de la Junta intervengan en el Ayuntamiento de Gerena para auditar y clarificar la situación del mismo y establecer medidas de control urgentes. La iniciativa se toma después de que la nueva secretaria y la nueva interventora, que tomaron posesión el 18 de enero, hayan emitido sendos informes de diagnóstico en los que alertan de una "situación de caos", "desorganización y descontrol administrativo", que afecta a la gestión de expedientes y facturas y podría comprometer la propia viabilidad del Consistorio. Es tan grave que, pese a que ya han tomado algunas medidas, podría tener graves perjuicios para la Hacienda Local y consecuencias penales para el gobierno local o las decisiones que se adopten en el Pleno, insisten. La funcionarias han enviado el informe a todos los órganos del Ayuntamiento, incluida la oposición.

Pese a la contundencia de los mismos, el gobierno local socialista, que preside Javier Fernández Gualde, ha minimizado su gravedad. Considera que son "prácticas subsanables", que "podrán ponerse en orden en poco tiempo" y ante las que ya ha intentando tomar medidas. Seguirá las recomendaciones de las técnicos, pero recuerda que hasta ahora no ha recibido reparos de la Cámara de Cuentas o del Ministerio de Hacienda. El gobierno corrobora además que IU ha registrado ya una petición para celebrar un Pleno monográfico, que se convocará según prevé la ley.

El contenido de estos informes fue hecho este viernes por el presidente provincial del PP, Juan Bueno, y el portavoz de la formación en Gerena, Francisco López, y es demoledor para un Ayuntamiento en el que, según recordaron, los dos ex alcaldes socialistas anteriores, Jacinto Pereira y Margarita Gutiérrez, están inhabilitados por conceder una licencia de obras para una vivienda contraria a la ley, en un caso por el que también fue condenado en 2014 un ex secretario. En la última etapa, los puestos de secretaría e intervención han estado ocupados de forma accidental.

El gobierno socialista asegura que son cuestiones "subsanables en poco tiempo"; IU ya ha pedido un Pleno extraordinario

En su diagnóstico, la nueva secretaria lo deja claro: "La organización municipal en general y en concreto de la secretaría es inexistente y caótica, no existe una organización ni clasificación sistemática de expedientes", que "no se encuentran completos", ni "enumerados de ninguno de los procedimientos que se deben instruir", como contratos del sector público, bienes, procedimientos de responsabilidad patrimonial o sancionadores. También advierte de que "no existe un libro de actas autenticado" ni de resoluciones de los órganos de gobierno. A ello se une la "escasez de personal". Tampoco hay un organigrama que defina las tareas y responsabilidades de cada departamento ni una relación de puestos de trabajo con las funciones de cada trabajador. La situación descrita "hace imposible cumplir con las obligaciones" de la secretaría y "menos la custodia de documentos que no están ni registrados" y que no se podrían aportar si los pidieran otras administraciones o cualquier juzgado.

Igual de tajante es la interventora: "La organización municipal en general y en cuanto a la gestión económica en particular es históricamente inexistente y caótica"; "no existe sistema alguno de clasificación documental", ni de "recepción de facturas o justificantes de gastos". "La imagen fiel que debe reflejar la contabilidad municipal es una pura quimera". "Los reflejos contables y la realidad municipal no tienen consistencia alguna". La situación "hace imposible un control de las finanzas municipales", insiste, y asegura que no está en condiciones de comprobar que hay consignación presupuestaria para los pagos que se vienen haciendo (a personal, obligaciones financieras o los mínimos para el funcionamiento de Consistorio), aunque la paralización supondría mayores perjuicios. En el caso de los programas subvencionados, la paralización obligaría a devolver el dinero recibido. Asimismo, insiste en “dejar constancia” de que es imposible determinar que se está pagando cada cosa con el crédito previsto, dado el atraso de la contabilidad.

El portavoz municipal del PP apuntó que, de momento, ese caos no se ha notado en los retrasos en el pago de las nóminas al personal, pero porque se podrían estar usando otros fondos de subvenciones que entran en el Ayuntamiento, por el principio de caja única. También aseguró que hay falta de información por parte del gobierno local, pese a que está en minoría. Estuvo sin convocar plenos ordinarios desde junio a noviembre, por ejemplo, y sólo facilita información a la oposición cuando lo piden por la vía judicial. Bueno no descarta elevar también estos informes a la Fiscalía y recuerda que la ex alcaldesa Margarita Gutiérrez es en la actualidad personal eventual del PSOE en el Parlamento de Andalucía. El presidente popular censuró la "política de brazos caídos" de "desorganización" del PSOE en este Ayuntamiento, sin que la dirección sevillana y andaluza de la formación hayan tomado medidas.