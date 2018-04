El exprimidor de Mendilibar

El Eibar visita hoy el Benito Villamarín en una temporada en la que ha cumplido con creces su principal objetivo, permanecer en Primera División otra campaña más. José Luis Mendilibar ha vuelto a hacer un magnífico trabajo al frente de una plantilla a la que le conseguido sacar un muy buen rendimiento, hasta el punto de que su equipo aún tiene opciones de luchar por acabar el campeonato en puestos europeos.

No obstante, en las últimas jornadas, el cuadro eibarrés ha perdido jugadores importantes y se habla ya también mucho de la próxima temporada, del futuro de Mendilibar y de jugadores que no seguirán, como es el caso de Inui, que a falta de la oficialidad jugará en Heliópolis, Dani García, que apunta al Athletic, o Juncà, que todo hace indicar que militará en el Celta. Pese a ello, Mendilibar aprieta a sus futbolistas al máximo para que no bajen el pistón en la recta final y sean capaces de seguir peleando hasta por poder alcanzar una meta europea con la que poner el broche de oro a un excelente año.

sin balón

El Eibar es un equipo que suele realizar un fuerte presión. Va siempre en busca del rival, pero ante los verdiblancos, como se pudo comprobar en el encuentro de la primera vuelta (5-0), podría cambiar su intención y aguantar más arropadito, con las líneas juntas para salir al contraataque. Mendilibar suele apostar de forma habitual por el clásico 4-4-2, aunque en esta ocasión el preparador del equipo vasco podría hacer alguna variante por las bajas en ataque, ya que Charles y Sergi Enrich, lesionados, no estarán ante el Betis.

Otra característica importante del Eibar es la intensidad con la que juega, y en labores de recuperar la pelota destacan hombres como el capitán, Dani García, que además tiene una buena salida de la pelota, y Jordán. También Diop, pero éste no estará esta tarde en el Benito Villamarín al ser baja por sanción.

con balón

El conjunto vasco suele tratar bien la pelota desde atrás, aunque nunca arriesgando con el portero. Iván Ramis y Arbilla suelen ser los centrales y siempre buscan a Dani García. A partir de ahí, balones a las bandas, con jugadores como Alejo, que ha ido creciendo durante la temporada, o Pedro León, que suelen jugar de forma habitual en los costados. Sin olvidar, tampoco, a Inui y Orellana, que también suelen tener bastante protagonismo. De hecho, el chileno podría jugar ante el Betis de enganche, ya que Kike García será el único referente en ataque, aunque no hay que descartar la posibilidad de que Mendilibar tire de alguno de los delanteros del filial para jugar con dos puntas.

lo mejor

El Eibar tiene un estilo de juego definido y suele jugar casi de memoria, siendo un equipo que no se suele descomponer con facilidad al primer revés.

lo peor

Le cuesta defender los contragolpes de los rivales, y a veces paga caro errores individuales.