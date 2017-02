Erradicar la hepatitis C

La Alianza para la eliminación de las Hepatitis Víricas en España se presentó el pasado jueves en Madrid, en el Congreso de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH). Nace con el objetivo de promover acciones encaminadas a conseguir la eliminación de la hepatitis.

Los diferentes colectivos y asociaciones que la forman proceden de la sociedad civil, como sociedades científicas y asociaciones de pacientes: la ya citada AEEH, la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos y la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis.

Portavoces de afectados afirman tener un papel mayor en la toma de decisiones

Para el doctor Agustín Albillos, presidente de la AEEH, el objetivo de la alianza "es concienciar del problema que supone la hepatitis C a profesionales sanitarios, población general y pacientes. Y trasladar a las instituciones públicas la necesidad de visibilizar el problema de salud que supone esta enfermedad y la necesidad de acometer acciones para eliminarla". "Hasta ahora, el Plan Nacional de Hepatitis que se ha llevado a cabo ha sido un éxito, en cuanto a terapéutica se refiere. Pero debe transformarse, porque el tratamiento se va a poder aplicar a prácticamente todos los pacientes, a expensas de lo que se decida en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero habrá que planificar y aumentar la tasa de diagnóstico y de tratamiento de los pacientes", ha explicado.

"En los próximos años, y siguiendo el mandato de la Organización Mundial de la Salud, el reto es conseguir la eliminación de la hepatitis C antes del año 2021 y reducir la incidencia de las hepatitis víricas un 90 por ciento, y España debe sumarse a dicho objetivo". Para conseguirlo, según el doctor Albillos, habrá que mejorar el acceso de los pacientes al tratamiento, "pues cada individuo curado deja de contagiar la enfermedad" y desarrollar medidas preventivas y de educación en salud.

Esta nueva etapa del Plan Nacional de Hepatitis hará que varíen sus objetivos tanto en términos de epidemiología como de salud pública, "ya que se pasará de un plan de tratamiento a un plan de eliminación de la enfermedad, en el que tendrán mucho que decir los preventivistas y los epidemiólogos: vamos a reducir tanto la frecuencia y la prevalencia de la hepatitis C que será algo prácticamente inexistente, aunque se seguirán detectando casos".

Una de las razones del éxito del plan ha sido la considerable rebaja del coste de los tratamientos. "Es un coste abordable por el Sistema Nacional de Salud, sin comprometer su sostenibilidad", ha afirmado.

En su opinión, los pacientes han jugado un papel fundamental en este ámbito. "Su figura se ha visto reforzada recientemente, porque han tomado ejemplo de otros países, en los que la sociedad civil está más desarrollada. Es muy importante que se incorporen a iniciativas de este tipo", ha recalcado el doctor Albillos.

Jesús Fargas es miembro de la ejecutiva de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que engloba a 21 asociaciones de pacientes de toda España, y ha participado en la puesta en marcha de la alianza. "Nacemos hoy como reto para eliminar las enfermedades hepáticas, no solo el virus C, como problema de salud mediante unas líneas estratégicas que vamos a establecer. Ahora existe un arsenal terapéutico que nos permite 'soñar' que, más pronto que tarde, el virus de la hepatitis C sea una enfermedad rara", ha pronosticado.

Como ha recordado, "afortunadamente las asociaciones de pacientes cada vez tenemos un papel máyor dentro de los órganos representativos. El tratamiento hasta ahora de pacientes es positivo, España está a la cabeza y el Gobierno ha garantizado que se tratarán a todos los pacientes, en vez de su grado de fibrosis. Por tanto, como asociación de pacientes, solo podemos estar satisfechos. Porque el camino que emprendemos ahora llevará a la erradicación de la enfermedad como problema de salud".