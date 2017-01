La Fundación Atarazanas acusa a Espadas de dejarla sin sede

El presidente de la Fundación Reales Atarazanas de Sevilla, José Manuel Conde, ha asegurado que aunque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, le aseguró que dispondría de un local municipal como sede para sus actividades, llegado el momento la entidad se ha quedado temporalmente sin sede.

Conde lo ha explicado a los periodistas minutos antes de entregar la llave del local que durante cinco años han empleado como sede, en el antiguo Pabellón de Colombia, de titularidad municipal.

Según Conde, el alcalde, que en un primer momento les garantizó que no se quedarían sin sede aunque tuvieran que abandonar la que han tenido hasta ahora, le dijo posteriormente que necesitarían presentar un proyecto sobre la conmemoración del quinto centenario de Magallanes y su vuelta al mundo para disponer de un local municipal. La fundación recibió hace quince días la comunicación oficial de que habrían de dejar el Pabellón de Colombia por haber expirado la concesión de cinco años.

Conde ha asegurado que la Fundación seguirá actuando en favor de la conservación de la Atarazanas de Sevilla, antiguo astillero medieval que se conserva parcialmente en el centro de Sevilla.

Los principales objetivos de esta entidad son que la titularidad de ese edificio histórico pase de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla y que no prospere el proyecto de rehabilitación y reutilización del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra: "Unas escaleras mecánicas no es lo más acertado para un edificio mudéjar", ha señalado. A la pregunta de si el cambio de actitud del alcalde ha podido deberse a la demanda judicial contra ese proyecto, que ha cosechado su paralización cautelar, Conde ha contestado que no cree "que la gente actúe tan mal", y ha recordado que si la Fundación en principio formó parte de esa demanda posteriormente se retiró y la dejó en manos de la asociación conservacionista Adepa. También ha asegurado que el proyecto de Vázquez Consuegra "no es viable" ni aún sometiéndose a modificaciones.

Espadas insta a la Fundación Atarazanas a presentar un proyecto

Espadas, por su parte, ha instado a la Fundación Atarazanas a que presente un proyecto beneficioso para la ciudad tras lo que se intentará "echar una mano" para encontrar un espacio público donde desarrollar su actividad, espacios para los que recuerda que el Ayuntamiento también cuenta con otras peticiones de asociaciones de la ciudad.

Espadas ha explicado que ha terminado el periodo por el cual esta entidad privada tenía una cesión parcial en el Pabellón de Colombia, teniendo en cuenta que el consulado del citado país ha pedido además la ocupación total del espacio para destinarlo a sus servicios, algo que ve "lógico". "La demanda de espacio de la Fundación Atarazanas no justificaba el que se renovara o buscara la formula para continuar con ese acuerdo", aclara.

El primer edil hispalense ha añadido que ya le he manifestado al nuevo presidente de Fundación Atarazanas, "que es una persona solvente y responsable", que el Ayuntamiento intentaría "echar una mano para encontrar espacio, tal como se hace con otras entidades que necesitan instalaciones y que tienen un proyecto".

Espadas incide en que se está en ese proceso, tras recordar que también se tienen otras peticiones para cesiones de espacios y que actualmente la Fundación Atarazanas "no tiene trabajadores por cuenta ajena ni proyecto de gestión del mismo". "No se trata sólo de tener un nombre y pedir una sede. Es una iniciativa privada que ha de buscar, como regla general, su propia sede, y cuando lo pide espacio a una Administración pública es porque detrás tiene que haber un proyecto, que especifique cuanta gente trabajaría allí y que servicio se prestaría, entre otros", advierte.

Por todo ello, concluye que cuando el proyecto esté por parte de la Fundación se analizará la cesión. "Hace varios meses les manifesté que la cesión estaba concluida y que de acuerdo al proyecto que se presentase se analizaría. Lo que prima es que haya un proyecto sobre la mesa para buscar un nuevo espacio", reitera.

Las obras en las Atarazanas fueron suspendidas cautelarmente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9, por la demanda interpuesta por Adepa. Según la resolución judicial es preciso "valorar los posibles daños que pueden originarse en el edificio al efectuar la perforación de los micropilotes". "La ejecución de los micropilotes afectaría a los restos arqueológicos, y si bien podría ser reversible al desmontarlo no hay lugar a dudas que dejaría señal en el edificio y podría destruir restos arqueológicos", por lo que las obras podrían afectar de forma irreversible al edificio, según se argumentaba en el recurso interpuesto de Adepa contra el proyecto de rehabilitación para futuro centro cultural.