El PSOE llevará al pleno una moción contra las viviendas turísticas ilegales

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, ha anunciado la presentación al próximo pleno, por vía de urgencia, de una batería de medidas desde distintos ámbitos de actuación -urbanístico, turístico y fiscal- para intentar atajar la proliferación de viviendas privadas a las que se les da uso turístico al margen de la normativa y que alcanzaría aproximadamente las 18.000 camas en la ciudad, según el último estudio realizado por Exceltur.

Acompañado por el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Otero, quien ha mostrado su apoyo a la propuesta, Muñoz ha detallado que la moción recoge proponer a la mesa para la lucha contra la oferta clandestina de alojamientos turísticos que se haga un estudio diagnóstico para evaluar la situación real de las viviendas privadas que se usan para el turismo, un análisis que llevaría a cabo el Consistorio; así como crear una mesa de trabajo de coordinación interadminitrativa entre los distintos servicios municipales para cruzar los datos disponible para detectar esos alojamientos ilegales.

Además, apuesta por pedir la colaboración de la Agencia Tributaria estatal, la Delegación Territorial de Turismo de la Junta andaluza y del Colegio de Administradores de Fincas para el desarrollo de medidas; por que la ciudad participe en los foros de trabajo con otras ciudades para diseñar respuestas coordinadas; estudiar jurídicamente determinadas medidas para regular su uso e iniciar los trámites dentro del marco de las próximas ordenanzas fiscales para evaluar si es posible articular medidas que graven las viviendas residenciales convertidas en alojamientos turísticos.

En este marco, recuerda que hay unas 7.000 camas que se han legalizado con el nuevo decreto de las viviendas con fines turísticos y la modificación del decreto de establecimientos de apartamentos turísticos, aunque el estudio de Exceltur realizado hace un año apunta a la existencia de entre 18.000 y 19.000 camas en estas circunstancias ilegales, un fenómeno que conlleva "un fraude fiscal de alrededor de 800 millones en España".

"Hacen daño al modelo turístico de la ciudad", sentencia Muñoz, que ya ha instado a la Junta de Andalucía ha extremar las inspecciones de cara a las Fiestas de la Primavera en la ciudad. El socialista enumera los problemas que generan, como son la competencia desleal, el empleo precario, la economía sumergida, además de la indefensión del turista, que no cuenta con los mismos derechos que si acude a un establecimiento reglado. A todo ello, suma que este tipo de prácticas lleva a que suban los precios del alquiler urbano.

Unas 40 denuncias de los hoteleros

Otero subraya que los hoteleros no están en contra de los apartamentos turísticos, pero sí contra los ilegales, porque "son delincuentes y como tal los perseguiremos y denunciaremos la oferta ilegal". "Cada vez que viene un inspector a nuestros establecimientos nos acordamos de todos esos ilegales", recalca, añadiendo que la asociación ya ha denunciado a unos 40 establecimientos tras la investigación realizada por ellos o por denuncias de asociados que le han llegado.

"Los tenemos en Internet a todos los que están haciendo trampas, pues vamos a ponernos a trabajar. Están desde una señora que alquila una habitación hasta grupos de empresas con una veintena de apartamentos", agrega, aunque reconoce que actualmente hay una gran cantidad de expediente de este tipo de viviendas que se están intentando regularizar.

Recuerda que el procedimiento es gratuito y que las características que pide la Junta para que se inscriban en el registro pueden cumplirse por parte del 90 por ciento de las que ahora mismo son ilegales. "Al hotel le piden un plan antiincendios o medidas para evitar infecciones, pero a estas viviendas no", señala, por lo que se pregunta si acaso en un apartamento turístico no puede haber un incendio o producirse una infección. "¿Por qué un terrorista se puede alojar en un hotel pero no en un establecimiento de este tipo", agrega.