La Policía aconseja que el móvil no sea el "regalo estrella" de la primera comunión

La Policía Nacional aconseja a los padres que el teléfono móvil no se convierta en "el regalo estrella" para los niños cuando hacen su primera comunión. "En los últimos años está siendo así. El móvil es el regalo estrella y es mejor retrasar la edad de acceso a estos dispositivos porque lo que se regala es un smartphone, que no sólo es un teléfono sino un ordenador, con todos los peligros que ello conlleva para un niño".

Así lo ha expresado este jueves el inspector Francisco Anguita, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Sevilla, durante su participación en la Delegación del Gobierno en Andalucía en una demostración práctica sobre los riesgos de internet. Sobre la edad recomendable para regalar un móvil, el inspector ha ironizado: "Quizás mejor esperar a la confirmación. Y si es posible a la pedida de mano".

Anguita, junto con otros dos policías, ha explicado en qué consisten las charlas que imparte en los colegios, tanto a alumnos como a padres. Uno de los agentes ha demostrado con qué facilidad puede alguien acceder a un perfil privado de redes sociales, conocer muchos datos de una persona a través de una simple fotografía que haya subido a la red e incluso cambiar el nombre de un vídeo de Youtube y el número de visualizaciones que éste lleva.

Los agentes han recomendado no subir ninguna información importante a las redes sociales. Las fotos, preferiblemente que sean hechas desde lejos para que no se aprecie bien la cara. "Los selfies son las fotos más peligrosas, puesto que cualquier persona puede coger la foto de la cara y hacerle un montaje sobre un cuerpo desnudo, con el que luego chantajeará al menor para que le mande fotos comprometidas a cambio de no distribuir el montaje o quitarlo de la red. En este caso, los ciberdelincuentes suelen buscar las fotos en las que sea vea bien la cara. Ahora está de moda que los niños se hagan fotos con pinta de malote, con flequillo y sin camiseta, mientras que las niñas lanzan besitos en el típico gesto de los morritos. Lo ideal es que las fotos que se suban a las redes sociales estén tomadas de lejos para que, cuando alguien las amplíe, no pueda sacar bien la cara porque se pixela".

Tampoco es aconsejable poner en los perfiles información sobre gustos. "Si un menor dice que le gustan los pokemon, un tipo puede empezar a hablar de este asunto y así ganarse la confianza hasta que consiga obtener información de él", ha relatado uno de los agentes, que ha demostrado como mediante una simple fotografía puede saber dónde está la persona que lo ha hecho. Por eso, tampoco es bueno subir muchas fotos tomadas desde casa. "Si yo he subido muchas fotos desde la misma ubicación, y luego pongo que este fin de semana me voy a la playa, alguien ya puede saber que mi casa se va a quedar vacía".

A los padres, la Policía recomienda no contar toda la vida de sus hijos en internet, y por supuesto no colgar fotografías de ellos. Tampoco es aconsejable tener fotografías de los niños en el teléfono móvil, puesto que para un hacker es fácil acceder a cualquier terminal desde una red wifi que sea pública. Lo aconsejable es siempre pasarlas a un disco duro. "Todas las fotos dejan un rastro, que es muy fácil de seguir para quien sepa un poquito de informática".

La Policía está incidiendo mucho en la lucha contra la ciberdelincuencia y contra los acosadores que hay en la red. Por ello, no sólo está impartiendo charlas, sino que también ha puesto en marcha el proyecto Ciberexperto, en el que se le imparten a los alumnos diez temas. Los estudiantes luego tienen que hacer un examen que, una vez aprobado, les permite tener un carné de ciberexperto que entrega la Policía, con su nombre y su fotografía.