Una corona sevillana para la Virgen del Rocío

"Me he inspirado en la cara de Ella". Con estas palabras se refiere José Delgado López al diseño de la corona que le será regalada por las hermandades rocieras a la Blanca Paloma para celebrar el centenario de su coronación, una efeméride que tendrá lugar el próximo año. El diseño presentado por la orfebrería sevillana Hermanos Delgado ha sido el elegido por la comisión constituida con tal fin y que se reunió el pasado 19 de enero. El boceto de estos artesanos convenció a todos los integrantes. Ha contado con el visto bueno, además, de la junta de gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte. Su diseño no se conocerá hasta que sea una realidad y lo luzca sobre sus sienes la Virgen del Rocío.

La propuesta de esta nueva presea la puso sobre la mesa la hermandad rociera de Valverde del Camino (Huelva). La intención es que la Patrona almonteña luzca una corona que sea reflejo de la devoción universal que se le profesa, de ahí que contenga las donaciones recogidas por todas las hermandades rocieras, las no filiales y las asociaciones. Una vez que la Matriz dio el visto bueno a dicha iniciativa, se constituyeron varias comisiones con doble fin: por un lado, obtener el oro suficiente con las donaciones, y por otro, elegir un diseño. Para este último cometido se visitaron diversos talleres. Entre ellos estaba el de los Hermanos Delgado, referente principal en el arte de orfebrería.

"Fueron las hermandades rocieras de Cádiz las que nos propusieron para este cometido, en concreto, Sanlúcar de Barrameda, la más antigua de esta provincia", refiere José Delgado, responsable de este afamado taller junto a su hermanos Ángel y Francisco Javier. La primera reunión se celebró a finales de octubre. En este encuentro le dieron de plazo hasta finales de enero para entregar el diseño. El pasado jueves el boceto estaba culminado y se lo entregaron a los responsables de la comisión. Un día después resultó el elegido en una terna de tres proyectos. La propuesta de los Hermanos Delgado es la que más ha convencido no sólo a los integrantes de la comisión, sino a los responsables de la Matriz de Almonte.

Nada más ha trascendido sobre su diseño. El compromiso adquirido por el taller sevillano es guardar absoluto silencio sobre esta obra a la que a partir de ahora se le irá dando forma. "Tendremos otra reunión para fijar la fecha de finalización", indica José Delgado. La Hermandad Matriz desea que la corona se conozca una vez que esté colocada sobre las sienes de la Blanca Paloma, cuando se cumpla un siglo de la coronación. Queda año y medio para ello. "Como el dibujo era libre, me inspiré en su cara y salió solo", refiere este artesano.

La obra de los Hermanos Delgado está muy presente en el Rocío. De este taller han salido tres de las carretas de simpecado más bellas que peregrinan a la aldea almonteña desde la provincia de Sevilla: la de San Juan de Aznalfarache, la de Santiponce y la de Sevilla-Sur. Además, también restauraron en 2016 la carreta de la Hermandad de Sevilla (El Salvador), una intervención cuyo buen resultado se pudo contemplar en la Fundación Cajasol.