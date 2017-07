Atractivo y vertical... con o sin N'Zonzi

El Sevilla, campeón de facto de la extraña Emirates Cup, regresó de Londres con un impulso de autoestima. Y eso es un valor añadido para un equipo en formación. A esa confianza cobrada por el prestigio de haberles ganado a Leipzig y Arsenal hay que sumar las buenas sensaciones que está dejando entre sus aficionados. El equipo de Eduardo Berizzo empieza a ser identificable mientras deja señales para el optimismo, con un mensaje hacia el exterior atractivo, de juego vertical y versátil, con o sin N'Zonzi.

Una vez que Kjaer viene de camino a Sevilla y Jesús Navas está a punto de enfundarse de nuevo la camiseta blanca, el sevillismo tiene un nuevo motivo para la inquietud... y si no lo tuviera, él mismo se lo crearía, en honor a la cacareada autexigencia, a veces algo mal entendida. El futuro del gigante francés focaliza ahora las nervioseras, aunque sea algo que no pueda controlar el club. Sobre todo si el multimillonario traspaso de Neymar al PSG desata desde Can Barça un peligroso efecto dominó de millones de euros.

Al trabajo táctico de Pizarro se unen los detalles de Nolito, Ben Yedder, Banega, Correa...

Pero mientras se dilucida esa nueva realidad del mercado, de los dos partidos de Londres cabe colegir que el Sevilla de Berizzo ya es algo más que un destello. Con dos onces distintos y las rotaciones propias de la época, sigue dejando algunas dudas en la parte defensiva, más referida tras la Emirates Cup hacia los laterales. Con dos centrales como Mercado y Lenglet formando en los flancos en la segunda parte ante el Arsenal, es lógico pensar que haya alguna laguna que resolver, sobre todo porque de momento no está claro ni el rendimiento que puede dar Corchia, ni quién será su sustituto real, ni si llegará un relevo de garantías para Escudero tras el estéril intento por Amavi. Por delante de la zaga, en cambio, hay más recursos.

Con Pizarro el Sevilla ha ganado un jugador específico para una posición de la que venía careciendo: el medio centro táctico y posicional, un rol al que se adaptó N'Zonzi al llegar a Sevilla. El argentino ha dado muestras de su capacidad para cubrir terreno ahí, y no sólo eso, sino que tiene el resorte natural de recuperar inmediatamente la posición para acorazar el eje del sistema.

Por delante, la panoplia de argumentos ofensivos es extensa. Sólo con las triangulaciones y los detalles de Krohn-Dehli -perfecto escalonador del juego-, Banega en su rol de faro, Correa, Ben Yedder o Nolito, y Ganso, por qué no, ya habría razones para el optimismo. El versátil Sarabia tiene que aparecer ahí también, como Jesús Navas. Pero, hasta el 31 de agosto, quedará la duda de qué pasará con N'Zonzi.