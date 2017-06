Bahía, la bisagra para Jesús Navas y Vitolo

En el regreso de Jesús Navas al Sevilla hay mucha tela que cortar aún. El palaciego actúa como agente libre, aunque esto es un decir. Su deseo, el que siempre expresó desde que se fue en 2013 a Mánchester, es regresar. El embarazo de su mujer, que espera el segundo hijo, ha acentuado esa voluntad. Pero luego están las voces de su conciencia, tanto el padre, que quiere que firme un último buen contrato, como la agencia de representación, cuyo porcentaje en la operación depende del acuerdo que cierre con el Sevilla. Resulta que Bahía Internacionaltambién lleva los derechos de representación de Vitolo. Y remitir a su cláusula de rescisión por éste es una postura de fuerza inconveniente para la otra negociación.

Así pues, Bahía se presenta como la bisagra para dos grandes operaciones. Con esta agencia deben reunirse los ejecutivos del Sevilla en breve para acercar posturas por Jesús Navas. La primera de fichaje, el montante bruto del contrato de tres años ofrecidos, la posibilidad de un cuarto año prorrogable para prorratear esa prima de fichaje... "Esperamos y deseamos la vuelta de Navas. Hemos hecho una oferta y estamos a la espera de reunirnos con sus agentes. Es un jugador emblemático al que le quedan varios años, porque se cuida mucho. Hace unos días coincidí con Guardiola en un acto y me dijo que tiene tres o cuatro años más de fútbol. Este año ha jugado de lateral y eso le ha dado más conceptos futbolísticos. Sabemos que le encantaría venir, pero hay que ponerse de acuerdo".

Esa predisposición en lo concerniente a Jesús Navas choca con el deseo de Vitolo de encontrar una solución para firmar por el Atlético. Ahí el Sevilla se muestra firme y lógicamente Bahíaquerrá ablandarlo de alguna forma. "Yo sólo me entrego al Sevilla Fútbol Club, en cuerpo y alma -dijo José Castro-. Y ya he dicho que Vitolo no saldrá del Sevilla si no depositan su cláusula en la Liga de Fútbol Profesional. Lo he dicho ya tantas veces que me podrían decir embustero. Como no soy embustero, ni mentiroso, seguro que eso se va a cumplir". El dirigente, por cierto, quiso matizar que no hay diferencia de trato con N'Zonzi. "No, no, no... la cláusula". El deseo es consevar a ambos, dijo. "Si hay equipos que se interesan y piensan pagar la cláusula, tendremos que buscar sustitutos similares. Pero lo que me gustaría es que no se fuera Vitolo y que no se fuera N'Zonzi".