Si el entorno, la prensa, la afición... insisten machaconamente con aspectos negativos relacionados con la actualidad del club, ya sea su organización, los resultados o el juego del equipo, la obligación de los gestores es mirar esos problemas desde el prisma que más beneficie a los intereses de la entidad. Como se dice vulgarmente, hacerlo por el lado bueno.

Y ahí tuvo, o tiene, las cosas fáciles José Castro en esta semana que corre, una semana limpia de competición cuyo empedrado piso allanó un gol protagonizado por un ataque de genio de Ganso en un mal partido en Getafe. Todas las críticas del mundo pueden caer por la imagen ofrecida por el equipo de Berizzo en el Coliseum Alfonso Pérez que el discurso es fácil y sencillo: esto no ha hecho más que comenzar y hay que tener paciencia, pero con la espalda recostada en los cuatro puntos que se lucen en el casillero y la presencia en el calendario de la fase de grupos de la Champions.

Otro problema visto por el lado bueno: un récord histórico de abonados que hace difícil la simple venta de entradas para público en cualquier partido en un Sánchez-Pizjuán que se ha quedado pequeño. Todo, fruto de un crecimiento imparable. Benditos problemas.

"Por el partido de ayer (Getafe) no se pueden sacar conclusiones. Todavía estamos en agosto. Hay un grupo técnico nuevo, siete jugadores nuevos, jugadores que individualmente no están en su máximo rendimiento y que cuando lo estén harán que el colectivo también lo esté. Hay que tener paciencia, pero en todo caso, siempre que juguemos mal... que ganemos", dijo el presidente a la salida de la Catedral en el acto anual de cada inicio de temporada ante la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes. "Getafe, además, es un campo donde no hemos ganado casi nunca y donde hemos jugado mal casi siempre… El equipo jugó mal, pero tiró de oficio, el equipo jugó mal pero la calidad definió. El gol de Ganso ahí está, quedará para los anales, un gol de la calidad que atesora este jugador", añadió.

Y si el sevillismo está que trina con el juego exhibido, la tranquilidad preside, como debe ser, la mente de los que mandan. José Castro no mueve un músculo ante las preguntas sobre la imagen y sobre Berizzo. "El entrenador no está preocupado, está responsabilizado porque es obvio que no hemos jugado bien los primeros partidos, eso está claro como el agua, pero reitero que hay que tener paciencia… Pongamos la vista atrás en los dos primeros partidos de la temporada pasada. El primero fue una locura y el segundo en Villarreal jugamos horriblemente mal… Hay que coger la onda, hay que tener paciencia, porque desde luego lo que no hay duda es que hemos hecho una gran plantilla… Hay que esperar que la máquina se engrase".

Y en lo que se refiere a la capacidad del Sánchez-Pizjuán y el crecimiento de la afición, en número de socios jamás alcanzado, 39.480, el Sevilla ha de ponerse las pilas. Con 42.714 asientos en total y la obligación de tener que reservar el 5% para la afición visitante, el club se plantea una ampliación. De hecho, por eso, aparte de por el coste, se aparcó la opción de culminar la reforma con una nueva cubierta. "Vamos a ver la posibilidad de que si seguimos creciendo de esta forma podamos hacer una ampliación de nuestro estadio… Vamos a estudiar la posibilidad, porque nos gustaría tener más espacio, sobre todo para los niños", indicó Castro. El Sevilla no puede aceptar más socios, los abonos infantiles no tienen asiento y para vender entradas los socios deben desbloquear su localidad si no van a ir a un partido.

Por último, también se refirió a posibles fichajes de última hora y negó que haya ofertas por N'Zonzi, que tuvo permiso del club para no acudir al acto. "Mientras el mercado esté abierto y haya la posibilidad de movimiento, pues puede haberlo. No es ningún secreto que estamos trabajando en varias opciones para incorporar a un lateral izquierdo y de aquí al final todo puede ocurrir… Son los técnicos los que tienen que tomar esas decisiones y nosotros ayudar si así ocurre. Nosotros tenemos conversaciones continuas y Berizzo está satisfecho con la plantilla", recordó.