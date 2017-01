Castro: "Ramos no puede provocar y desandar el camino que habíamos recorrido"

El presidente del Sevilla Pepe Castro solicitó a Sergio Ramos "dedicarse a jugar en su club" y lamentó que el defensa madridista haya puesto a toda la afición sevillista en su "contra", dejando claro que su club "trabaja mucho más" de lo que cree el de Camas en erradicar la violencia, mientras que, a nivel deportivo, señaló el billete para la Liga de Campeones como objetivo primordial porque "la obligación" de ganar la Liga es para otros equipos.

"Me parece muy fuerte que el presidente del Sevilla no se ponga en contra de la violencia y después los que tenían que tomar decisiones han decidido no sancionarlo", dijo el pasado sábado el capitán del conjunto blanco tras la victoria ante el Málaga y después de todo lo sucedido en las dos últimas visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Creo que tiene que dedicarse -Sergio Ramos- a jugar en su club y si tiene que aconsejar algo a algún presidente que se lo aconseje al de su club, no al del Sevilla. Nosotros ya tenemos bastante con nuestros problemas y trabajamos mucho más de lo que él cree en el tema de solucionar los problemas de violencia verbal", replicó Castro tras acudir a la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el Palacio de El Pardo (Madrid).

El dirigente pidió "que a nadie se le olvide" que fue él el que "hace poco más de dos años preparó una iniciativa para paliar un poco este problema que había de la afición" con el jugador madridista y recalcó que "no se puede evitar que haya algún grupo que le insulte cuando vaya al Sánchez-Pizjuán". "Pero tampoco puede provocar a la afición porque ha puesto a todo el mundo en contra de él", añadió.

Castro reconoció que hubo "insultos" por una "mínima" parte de la afición hacia el de Camas. "Él no puede echar atrás el camino recorrido. Ya hay una Comisión de Antiviolencia para erradicar a los violentos", aseguró. "Antiviolencia es consciente de todo el trabajo que el club está haciendo para intentar que no haya insultos. Estamos aburridos de decir que para animar no hay que insultar, pero si cierran el estadio del Sevilla tendrán que cerrar otros muchos. Ayer mismo jugamos en El Sadar y hay insultos durante el partido. No es sólo el Sevilla el que tiene ese problema", subrayó.

Además, el mandatario señaló que el club no tiene "ninguna" vara de medir y que sólo cumplen "estrictamente" la normativa. "Los violentos no tienen lugar en la grada del Sánchez-Pizjuán y vamos a seguir trabajando para ello, pero tampoco voy a permitir que la grada del Sevilla, que en un número enorme es una afición sana que va a divertirse y a pasarlo bien, se le haga una publicidad absolutamente mala. No se puede castigar a toda una grada ni a toda una afición como la del Sevilla que es modélica", matizó.

Sobre la polémica se ha pronunciado también este lunes el presidente de LaLiga, Javierte Tebas, que cree que el jugador ha cometido un error en su opinión sobre el presidente sevillista. "Creo que Sergio Ramos en ese caso está equivocado. A lo mejor el matiz está en que algunos, como en este caso el presidente de LaLiga, exigimos más determinación en algunas cuestiones, pero eso no quiere decir que Pepe Castro esté a favor de los violentos para nada, en absoluto. A lo mejor la estrategia que él defiende contra los violentos no es la misma que la mía o la de Sergio Ramos", añadió.

"No decimos a nada que no"

Pepe Castro comentó que el "objetivo" del equipo es estar en la tercera o cuarta plaza para "acceder" a la Champions por "vía" liga y no por Liga Europa, "como las dos últimas temporadas que ya no puede ser". "No decimos a nada que no, intentamos conseguir todo, pero partido a partido porque la Liga es muy larga y hay dos equipos con un potencial deportivo y económico que son los que tienen la obligación de ganarla. Para nosotros es una ilusión más que una obligación estar en Champions, así que imagínate ganar la liga", señaló.

Respecto a Jorge Sampaoli, premiado con el Trofeo Comunidad Iberoamericana, y de las "dudas" que sembró en los primeros partidos en la afición, Castro remarcó que el técnico argentino es la persona "idónea" para dirigir al Sevilla."Siempre que hacemos una plantilla nos imaginamos lo mejor. Sampaoli está haciendo un papel como nos esperábamos y como nos decía. Tenía intención de hacer algo grande en Europa porque era la primera vez que venía", aclaró. "Se ha ido adaptando al fútbol español después del primer partido contra el Espanyol (6-3) que parecía un partido de balonmano", añadió.