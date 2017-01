Lenglet, Vangioni y el delantero

El Sevilla cierra 2016 y arranca 2017 con los objetivos muy marcados. En los próximos días el brazo ejecutivo del club sevillista acelerará las gestiones para cerrar al menos dos de los tres refuerzos que van a llegar en el mercado de enero, cuyo plazo de inscripciones se abrió ayer con la llegada del nuevo año y permanecerá abierto hasta el día 31. La decisión sobre el delantero puede demorarse bastante más y acercarse al fin del periodo de pases, pero en el caso de los otros dos puede decirse que están al caer.

Ya quedó claro en los dos últimos días del año que el francés Clement Lenglet será el primer fichaje una vez que las horas de Kolodziejczak en el Sevilla están contadas. El joven central del Nancy (21 años) llegará a cambio de 5 millones de euros (4,5 de fijo), en un acuerdo que está prácticamente cerrado y cuya oficialidad el club galo quiere demorar hasta encontrar un sustituto. El otro asunto que retrasa el final de esta operación es la marcha de Kolodziejczak al Borussia Mönchengladbach, pendiente únicamente del acuerdo entre el jugador y la entidad alemana después de que los clubes hayan pactado ya las cifras del traspaso, que se sitúan en torno a los 8 millones de euros con un total de 10 incluyendo los premios por objetivos.

Pero, si no se producen más salidas, el tercer objetivo de la dirección deportiva, aparcado el tema del delantero, es la incorporación de un lateral izquierdo, un refuerzo que se ha antojado fundamental en el último mes de competición, cuando las ausencias por lesión de Escudero han obligado a Sampaoli a readaptar a Mercado a ese perfil habida cuenta de que Tremoulinas es como si no estuviera.

En este sentido, uno de los primeros objetivos del Sevilla y con el que está negociando en la actualidad es el argentino Leonel Ezequiel Vangioni, un lateral zurdo de 29 años que pertenece al Milan aunque no ha tenido la suerte de disputar ni un solo partido oficial con la camiseta rossonera. Vangioni, que llegó el pasado verano a Italia después de acabar contrato en el River Plate, ha sido compañero de Kranevitter y Mercado en el Monumental y tiene cartel en Argentina, llegando incluso a tener varias apariciones en la selección absoluta. Fijo en la sub 20 albiceleste en sus años de juventud, fue Maradona quien lo hizo debutar en un amistoso ante Ghana en 2009, mientras que también acudió a concentraciones con Alejandro Sabella (jugó el Superclásico de las Américas ante Brasil en 2012) y Tata Martino en 2014.

Vangioni, criado en Santa Fe y que jugó en Newells Old Boys hasta 2012, tiene pasaporte comunitario y el Sevilla está negociando actualmente su cesión con su agente y los dirigentes del Milan, pues su experiencia en Italia no ha sido para nada satisfactoria y tiene contrato hasta 2019. Su puesto es el de lateral y carrilero por la banda izquierda, aunque también puede jugar puntualmente de central zurdo, sobre todo si Sampaoli decide usarlo en una defensa de tres. Con él y con Mercado, el cuerpo técnico tendría dos recambios para Escudero y Mariano, que también podrían entrar en el once incluso junto a ellos al poder ocupar un puesto en la defensa.

De todas formas, Vangioni es una de las mejor colocadas, pero Monchi maneja otras opciones que también han recibido el visto bueno de Sampaoli, que, en principio, ha aceptado no reforzar la plantilla en el centro del campo a no ser que se produzca una baja (es posible que Kiyotake), ya que la reaparición de Krohn-Dehli también está cerca y el danés, por su aptitud para mantener el balón, encaja en el estilo del nuevo Sevilla.

En cuanto al delantero, teniendo en cuenta que obligará al club a hacer una inversión más fuerte, las cosas no están aún claras y Monchi busca un acierto pleno.