Castro: "Que nadie dé por muerto al Sevilla"

José Castro ha atendido a la prensa justo antes de embarcar en el vuelo chárter que traslada al Sevilla hasta Múnich, donde el equipo de Vincenzo Montella se juega este miércoles el pase a las semifinales de la Liga de Campeones. A nadie en la expedición sevillista pasa desapercibido el complicadísimo reto de superar al Bayern Múnich, flamante campeón de la Bundesliga, tras el 1-2 del partido de ida, pero tampoco nadie tira la toalla antes de tiempo. “Es verdad que si era favorito el Bayern cuando salió el sorteo, con un resultado adverso es más realidad. Pero que nadie dé por muerto al Sevilla, porque en Champions estamos demostrando cosas importantes. Empatamos un 0-3 al Liverpool y todos visteis lo que hicimos en Manchester ante un equipo tan importante. Al Sevilla nunca se lo pueda dar por muerto”.

Más difícil todavía: “Sin duda, esa intención llevamos, esa intención lleva la plantilla y esa intención llevan 3.000 aficionados que van a Múnich para intentar hacer esa hombrada en una temporada tan ilusionante en Champions como ésta, en la que estamos haciendo historia”.

Especializado en eliminatorias y experiencia de remontada con el Betis: “Esa eliminatoria fue difícil y la conseguimos y también fue muy difícil la de Manchester, por la enjundia del rival y por ser Champions, y la conseguimos también. El Sevilla este año en los dos torneos por eliminatorias sí estamos dando un nivel muy alto. Por tanto hay que ser siempre, siempre optimistas”.

Fuerte contraste con la Liga: “Estamos analizando las causas. Es una temporada con altibajos, en la Liga no estamos dando la talla, no hay paños calientes, con resultados muy adversos. La realidad es que estamos llevando adelante tres competiciones, cosa que otros clubes no disfrutan y están más fuertes en la Liga. Pero en la Liga no estamos haciendo lo que tenemos que hacer ni consiguiendo lo que debemos conseguir. Pero quedan siete partidos, dependemos de nosotros mismos y tenemos que pensar que después de la Champions tenemos ese enorme partido tan importante con el Villarreal el sábado, que es otra final, aparte de la de mañana”.

La plantilla, muy comprometida en los tres frentes: “Los futbolistas saben lo que tienen que hacer, si la temporada es irregular no será por el esfuerzo que están haciendo los futbolistas. Yo que convivo con ellos y que termina el partido de Vigo y durante 20 minutos son incapaces de levantarse del asiento en el vestuario para ducharse, los veo comprometidos y con unas ganas enormes de hacer cosas importantes. La realidad es que estamos siendo irregulares y estamos estudiando las causas, nosotros y nuestros técnicos”.

Tres torneos y la posibilidad de un título: “Estamos viviendo un momento extraordinario, sólo tres clubes estamos en las tres competiciones y tenemos la posibilidad de ganar un título porque estamos en una final. Tenemos siete partidos para seguir demostrando que de las últimas catorce temporadas hemos estado trece en Europa y queremos que ésta sea la decimocuarta. Tenemos la posibilidad de hacer un partido importante mañana. Estamos metidos en todas las opciones importantes. Debemos estar tremendamente felices y nuestra afición también”.

Falta de acierto en la Liga, pese a la calidad: “Los goles en propia meta son cuestiones del fútbol. ¿Es normal que te hagas dos goles en casa con el Bayern y vayas en la Liga y te hagas otros dos goles? Eso en los anales de la historia no existe. Hay momentos en que la fortuna tampoco está con nosotros, y contra eso sólo debemos seguir trabajando. No cabe ninguna duda de que la plantilla atesora una calidad importante, lo está demostrando en dos competiciones y en la Liga no, pero nos queda margen de mejora en estos siete partidos en los que tenemos que afianzar estar de nuevo en Europa”.

El Bayern, ¿con resaca del alirón? “No, es un equipo serio que ya sabe que el Sevilla es un equipo potente. Se fueron con una victoria de aquí, pero hablando magníficamente de nuestro equipo. El fútbol ese día no fue justo con nosotros, porque merecimos al menos un empate y lo perdimos. Es fútbol, hay una posibilidad, ellos son conscientes, nuestra afición va a estar animándolos y todos vamos a intentarlo”

Sin comentarios sobre Del Nido y el viaje a Múnich: “No voy a hacer ningún comentario al respecto. Otra pregunta, por favor”.