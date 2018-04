Mercado: “Messi habla mucho de fútbol y es inteligente en el campo”

Gabriel Mercado (Puerto Madryn, Argentina, 1987) es uno de los capitanes del Sevilla. Se ganó los galones en un año. Su personalidad, su carácter, su implicación fundamentan ese brazalete que defiende, cuando le toca, con gallardía. Afronta la final de la Copa con muchísima ilusión, en la consciencia de que enfrente estará “el mejor jugador del mundo”, Lionel Messi, que pasará de ser el rival más temido en el Wanda Metropolitano a su líder de Argentina en el Mundial, donde el sevillista espera estar. Antes de esa cita llega la del sábado de Feria, en plena Liga...

–La Champions quedó atrás, la Liga está aparcada. Llega la final...–Después de lo que hemos vivido, de lo duro que fue llegar hasta ahí, va a ser un momento hermoso para disfrutar si se puede y dar lo máximo de cada uno, para luchar por ese título y ganarlo, para nosotros sería muy, muy lindo.

–Es en un momento raro la final, en medio de la fase decisiva de la Liga, en lugar de su término...–Quizá hubiese sido más cómodo para el Sevilla y el Barcelona no tener un partido entre semana para preparar mejor el partido, pero tocó así... No tenemos mucho tiempo para preparar un partido tan trascendental, pero la ilusión está intacta y las ganas son tremendas. Así es el calendario. Y si el calendario está cargado es parte de culpa nuestra haber llegado a esta situación, haber disputado unos cuartos de final de Champions, que para el club fue histórico, y ahora una nueva final para el club. En la Liga tenemos que recuperar terreno con chance de clasificación europea. Estamos en una buena situación y cuando llega un partido de tanta trascendencia uno se enfoca en lo que va a jugar. Y cuando pase la final quedarán varios partidos para centrarnos en la Liga. Ahora vamos a centrar todas las energías en intentar ganar la Copa.

–El Sevilla juega de local y en el Wanda, donde se produjo la catarsis del equipo con Montella...–Sí, fue un partido bisagra para nosotros, un triunfo muy importante ante el Atlético en su campo. Nos hizo entender que si estamos con todas las luces prendidas y con todos los sentidos en su lugar y compenetrados para el momento podemos ganarle a cualquiera. Ojalá que se pueda repetir un partido similar y que el Sevilla pueda levantar la Copa, sería un sueño para todos.

“En el Wanda entendimos que si estamos todos con las luces prendidas podemos ganarle a cualquiera”

–¿Recuerda qué les dijo Montella en aquel momento, qué hablaron?–Sí, veníamos de perder el derbi con el Betis y con el Alavés, y más que nada nos dolió la imagen, más que la derrota. Este equipo tiene que dejar la imagen de luchar hasta el final, de vender cara su derrota. Y el grupo, con el entrenador a la cabeza, se planteó cambiar eso, la predisposición, la actitud, más allá del resultado. Y a partir de ahí se vio un Sevilla completamente diferente, con jugadores que no estaban teniendo minutos comenzó a crecer, a generar mejor rendimiento y eso hizo que fuera creciendo y alcanzase esta final. Nos dijimos que si verdaderaramente nos veíamos capaces de ganar lo podíamos lograr.

–¿Es mejor o peor que el Barcelona no pueda distraerse con la semifinales de la Champions? Puede haber encajado mal la eliminación...–No lo sé porque no estoy en el Barcelona. Era algo que no esperaba nadie por la temporada que están haciendo, sin perder en Liga y con una Champions perfecta. El fútbol tiene estas cosas, a veces te sorprende con algún resultado así. Bueno, yo no me confío. Son los mismos jugadores que vienen haciendo una temporada espectacular y no importa lo que haya pasado, querrán ganar la Copa igualmente. Los dos vamos a luchar por ganar.

–¿Cree que la Roma ha demostrado que es vulnerable?–No se suelen repetir dos partidos así, y más sabiendo la calidad que tienen. Si no tienen una buena noche, como en Roma, no sé si van repetir algún error como aquella noche. Pero intentaremos hurgar donde ellos sufrieron. La Roma hizo un partido perfecto e intentaremos acercarnos al partido que hicimos con ellos en Liga, salvo los cinco últimos minutos. Ahí podremos tener la posibilidad de ganar.

–¿Pero no tiene el Barça ahora más obligación de ganar la Copa?–Obligados van a estar igual, porque un equipo como el Barcelona, competencia que juegue, tiene obligación de ganarla. Tiene un grandísimo equipo, tiene al mejor jugador del mundo. No pensamos en qué piensan ellos, sino en qué debemos pensar nosotros para ganar el partido.

–El mejor jugador del mundo...–Sí, eso es lo que hace aún más difícil el partido. Sin ir más lejos acá jugó 20 minutos y tuvo dos ocasiones y una fue gol. Eso habla de lo determinante que es para el Barcelona. Hay que estar mucho más atento y tratar de que no pueda ser vital para su equipo.

“La Roma hizo un partido perfecto, intentaremos acercarnos al que hicimos en Liga, salvo los últimos 5 minutos”

–¿Pueden obsesionarse con Messi?–No somos tontos y no vamos a ir cinco a marcar a Messi. El Barcelona es un grandísimo equipo y estaremos atentos a todos, también está Suárez, que es un grandísimo delantero, cualquiera te puede ganar el partido.

–¿Qué es Messi para Argentina?–Muchísimo, tenerlo a favor es muchísimo. No sólo hace goles, genera fútbol constantemente a un máximo nivel, no hay muchos adjetivos para calificarlo, sólo disfrutarlo y aprovecharlo cuando lo tienes a favor. Ojalá haga un buen Mundial, será bueno para nosotros.

–Pero Maradona es un dios allí.–Maradona fue lo que fue, ahora toca disfrutar de Leo. Tiene 31 años creo y ojalá podamos disfrutarlo más tiempo.

–Pero parece que Maradona conserva un halo que falta a Messi...–Cada uno tiene una opinión. No fui contemporáneo de Maradona. Nací después del Mundial 86, que fue tan importante para todos nosotros. Pero me tocó disfrutar de Leo, y ojalá pueda disfrutarlo muchos años.

–¿Disfrutarlo hasta el punto de respetarlo en exceso en el campo como rival? Hay quien piensa que los argentinos del Sevilla pueden medirse para no lesionar a Messi...–No, no, uno no entra en la cancha pensando en lesionar a nadie. Sea él o sea cualquiera. Todos somos compañeros de trabajo. Uno intenta siempre ganar dando lo mejor de cada uno, pero no piensa en eso.

–¿Cómo es en el trato directo?–Es muy humilde, muy reservado, sabe y habla mucho de fútbol, conoce a muchos jugadores. Entiende de fútbol y es muy inteligente también dentro del campo. Es una gran persona y eso amplía mi afecto por él, por su calidad humana.

–Sampaoli conserva la fe en usted para el Mundial...–Esperemos, en mayo dan la lista, estamos expectantes, eperando poder ser partícipe. Para Brasil estuve en la lista de 30 y quedé fuera de los 23 y ojalá que esta vez sí pueda ir.

–En Argentina está jugando como central y lateral.–Sí, con Jorge he estado jugando como stopper en línea de tres y estos últimos amistosos jugé con línea de cuatro de lateral. Igual que hice en el Sevilla con él.

“El Barcelona presiona alto y ataca mucho y sus centrales suelen estar mano a mano con los delanteros, ahí debemos ser decisivos”

–Con Montella se ha fijado como central, dándole confianza y fortaleza a la defensa. ¿Le sienta mejor jugar de central que de lateral?–Me sienta bien jugar. Entiendo que mis mejores momentos fueron como central. Con Eduardo hice muchos partidos de lateral, estoy abierto a todo. Montella me necesita de central y voy a hacer lo mejor en pro del equipo.

–¿Cuáles deben ser las claves defensivas ante el Barcelona?–Como en el último partido, sacando los últimos cinco minutos, no podemos desconcentrarnos ni un instante porque, con la calidad que tienen, en cualquier momento definen un partido. Intentaremos que ellos estén lejos de nuestro arco y tener la pelota también, que nos va a ayudar para salir y poder descansar también. El Barcelona es muy protagonista y debemos tratar de sufrir lo menos posible y acercarnos al partido de Liga. Uno siempre trata de adaptarse al perfil del rival, de aprovechar sus defectos y frenar sus virtudes. Y con el Barça, igual.

–¿Y las claves ofensivas?–Las claves ofensivas... sabemos que el Barcelona presiona alto, ataca con muchísima gente, y sus centrales por lo general están mano a mano con los delanteros. Nuestros delanteros deben ser decisivos ahí y que seamos contundentes en las ocasiones que creemos.

–¿Le falta gol al Sevilla?–Puede ser que hayamos creado muchas situaciones y no hayamos sido contundentes o no hayamos convertido en gol todas esas situaciones. Es lo más difícil de este deporte. Tenemos gente capacitada para hacer ese trabajo. Y sería muy positivo crear menos y hacer más, pero es difícil y ojalá en la final cambiemos la racha.

–¿Le han contado algo de la final de hace dos años?–La vi, la vi. Fue un partido muy parejo. El Sevilla tuvo chance de ganarlo porque jugó con uno más mucho tiempo por la expulsión de Mascherano, hasta que expulsaron a Banega. Y recuerdo en la prórroga el pase de 40 metros de Messi y el gol de Jordi Alba...

–Será importante el apoyo de la afición...–Siempre está el apoyo de la hinchada nuestra, siempre. Y eso lo agradecemos mucho y hace que el Sevilla tenga más fuerza. A mí además me tratan con mucho respeto. Mi familia y yo estamos muy felices de estar acá, estamos disfrutando mucho y espero que podamos estar mucho tiempo acá. Y si encima podemos ganar la final y ayudar a lograr ese título sería importantísimo para todos nosotros.