Montella aísla a su equipo en la Feria

Como el Sevilla siempre tiene algo gordo entre manos por estas fechas, ya es un clásico que la plantilla nervionense abandone la ciudad durante los días de Feria. Así ha sido en las temporadas anteriores y así será en ésta, máxime cuando hay la posibilidad de ganar un título la noche de los fuegos artificiales en el real.

De esta forma, Vincenzo Montella ha dispuesto que los profesionales sevillistas preparen la final de la Copa del Rey ante el Barcelona en Marbella a partir del martes. El entrenador italiano no permitirá que sus futbolistas se relajen ni un minuto y ni siquiera dejará que pasen por la Feria a la vuelta del encuentro en La Coruña, donde el Sevilla disputa el martes (19:30) el partido la trigésima tercera jornada de Liga. Desde tierras gallegas, no volverá a Sevilla, sino que desde Alvedro un avión lo trasladará a Málaga, desde donde partirá por carretera hasta Marbella, lugar de concentración hasta el momento de partir hacia Madrid, probablemente el viernes.

7Días fuera de Sevilla. Los blancos estarán de lunes a domingo entre La Coruña, Marbella y Madrid

El Sevilla, que aterrizó en San Pablo procedente de Múnich ayer por la mañana, trabajó seguidamente bajo un diluvio en la ciudad deportiva y regresa hoy a los entrenamientos a partir de las 17:15 junto a la carretera de Utrera. Los de Montella deben olvidar todas las distracciones y centrarse en los dos partidos de Liga que tiene antes de marcharse a preparar la final a Marbella. La visita del Villarreal a la una del mediodía de mañana supone una piedra de toque importantísima para las aspiraciones clasificatorias de un equipo al que le urge volver a meterse en zona europea. Vencer al equipo de Calleja supone superarlo en la tabla y sacar ventaja también con el goal average particular (el Sevilla aún de Berizzo se impuso por 2-3 en El Madrigal).

Para estos dos duelos Montella aún no podrá contar con Kjaer, por lo que tendrá que confiar en Carriço o Pareja si desea dar descanso a Mercado y Lenglet de cara a la final de Copa. Además, Muriel no completó la sesión de ayer, que abandonó con gestos de dolor, según avanzó marca.com. Su estado deberá ser evaluado hoy. Por su parte, Layún, no inscrito en la Champions, vuelve a estar disponible para el entrenador italiano.