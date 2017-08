Pareja también está molesto con Vitolo

Como capitán, es una de las voces autorizadas del vestuario. Pareja, además del rango, es amigo de Vitolo, quizá por eso la salida del canario con destino el Atlético, con parada de seis meses en Las Palmas, decepcionó al central argentino.

"Me quedé igual que todos, o incluso algo más. Tenía entendido que se iba a quedar, por eso fui a buscarlo al aeropuerto. Si un amigo te llama y te dice que se queda, que todo está encarrilado... De haber sabido que las negociaciones continuaban, no hubiera ido a recogerlo", explicó el central a los medios oficiales del Sevilla. Entiende, además, que su salida no dolió tanto como las formas: "No fueron las correctas, se lo dije como amigo en alguna ocasión, aunque cada uno toma las decisiones que estima convenientes. Es una pena que una relación tan bonita como la que se forjó entre el jugador y la afición se haya terminado de esta forma. Pero debemos seguir nuestro camino. Hay que mirar por los que estamos, pensar en los que nos quedamos, en los que han venido y en seguir haciendo el Sevilla grande".

Pero de la cruz, a la cara. ésta, en forma de Jesús Navas, con quien no llegó a coincidir pero cuyo legado es de sobra conocido. "Es importante para el club y para el equipo que un jugador como él vuelva a su casa. Sabemos lo que nos puede dar como jugador, porque lleva al máximo nivel muchos años", explicó Pareja. "Ayudará a transmitir sevillismo a los nuevos y a los más jóvenes", añadió.

Ya en faena de pretemporada desde semanas atrás bajo las órdenes de Eduardo Berizzo, el capitán blanquirrojo entiende que "las líneas" entre Sampaoli y el ex técnico del Celta "son continuistas", porque "ambos se caracterizan por un fútbol ofensivo". "Aunque la principal diferencia es el orden táctico. Jorge nos pedía un ataque desmedido, mientras que el nuevo míster entiende que debemos tener la pelota y un mayor rigor táctico, sobre todo cuando la perdemos", aseguró.

¿El test en la Emirates Cup? "Son partidos de pretemporada. Cuanto más exigentes son los rivales, es cierto que más te preparas para lo que viene. Pese a ser una copa amistosa, hemos trabajado bien en el campo, aplicando el trabajo que hacemos con el míster y lo que nos pide. Tenemos que tratar de asimilar su idea lo más pronto posible, porque en poco comienza lo importante: él quiere ganar con su sello", dijo.