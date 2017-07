Primero Muriel y luego Pizarro

Mucho se tienen que torcer las cosas para que Luis Muriel y Guido Pizarro no viajen la semana que viene a Japón como futbolistas del Sevilla. En el caso del delantero, el acuerdo ya es total con el club propietario de sus derechos federativos. Sevilla y Sampdoria han estado intercambiando documentos para poner por escrito lo pactado, que consiste en un traspaso por 20 millones de euros, con la inclusión de un bonus por rendimiento. A lo largo de todo el día de ayer se produjeron las pertinentes tramitaciones y sólo falta el anuncio oficial para que el delantero colombiano firme por cuatro temporadas como nuevo jugador sevillista. Incluso hubo momentos de la tarde en que parecía que el Sevilla lo iba a anunciar, aunque finalmente no se produjo la esperadísima ratificación de su fichaje. En cuanto a Guido Pizarro, Sevilla y Tigres acercaron las posturas después de que los mexicanos solicitaran una mayor cantidad de dinero por el traspaso.

"Tuvimos comunicación con el Sevilla y en el contacto que se tuvo se les expuso las condiciones de lo que Tigres persigue y ellos las aceptaron muy bien. Vamos a esperar a ver la propuesta que hace el club", explicaba ayer Miguel Ángel Garza, director deportivo del Tigres, respecto a la venta de Guido Pizarro. El equipo de Monterrey rechazó el martes la primera oferta sevillista, realizada la noche anterior. En principio, el Sevilla ofreció 5,3 millones de euros, dado que existe una cláusula de salida hacia Europa de 6 millones de dólares. En el nuevo contacto, el club regiomontano solicitó elevar esa cantidad y, según lo que expresó su director deportivo, el Sevilla la aceptó. Claro que eso fue una conversación telefónica que necesita ponerse a su vez por escrito y esta tramitación, junto con otros flecos, como el deseo del jugador de no salir forzando la situación, puede retrasar el fichaje del medio centro argentino. No obstante, en el seno del club nervionense hay optimismo total en que el internacional argentino, que debutó con la albiceleste de la mano de Edgardo Bauza, se convierta en jugador sevillista próximamente.

26Millones. Es la oferta que el West Ham ha hecho por Muriel, quien ya se ha decantado por el Sevilla

En cuanto a Muriel, la prensa genovesa ya habla de que partirá hacia Sevilla desde Colombia, donde el jugador está terminando sus vacaciones después de participar en el amistoso de la selección cafetera contra España a principios de junio.

En Italia desvelaron ayer que desde la Premier League había llegado una nueva oferta superior a la del Sevilla. En este caso del West Ham, por un montante de 26 millones de euros. Pero ya quedó desechada la oferta del Everton, aún superior, de más de 30 millones, dado que Luis Muriel sólo quiere fichar por el Sevilla para poder desembarcar en la Liga española. El futbolista, que constinúa en su Santo Tomás mientras la Sampdoria ya ha iniciado la pretemporada, se expresó en un medio local sobre la posibilidad de recalar en el Sevilla, que da por casi hecha, aunque fue prudente en sus declaraciones.

"Es muy grato, me llena de mucha alegría y orgullo el poder leer todo ese tipo de comentarios", dijo en El Heraldo al ser preguntado por el Sevilla. "Estoy muy tranquilo esperando que sea lo mejor para mi futuro y mi carrera. Sé que al final tomaré la mejor decisión".

El delantero de 26 años se reconoció como un enamorado del fútbol español: "Es un fútbol que siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta bastante por cómo juegan, me gusta mucho". E incluso habló de las declaraciones de Bacca en las que le aconsejó fichar por el Sevilla. "Bacca es un gran amigo. Que lo diga él, un gran delantero, a quien le fue muy bien en el Sevilla, es para llenarse de orgullo. Estoy muy contento. Espero que sea lo mejor para mí, sea ahí o en otra parte".

Muriel está aprovechando estos escasos días que le quedan de vacaciones para ponerse a punto, e incluso desveló en esta entrevista al medio colombiano cómo mantiene la forma. "Mi rutina comienza a las 7:00 de la mañana. Vengo al gimnasio hasta las 9:00. Luego descanso. Como a las 18:00 tenemos el entrenamiento corriendo y en bicicleta en el pueblo, ése es el complemento", refirió sobre sus carreras por Santo Tomás, entre su gente. En breve puede viajar.

Por último, no se debe obviar que continúa abierta la vía de Amavi. La negociación con el lateral francés, una vez acordado el pase con el Aston Villa, está en su punto culminante y próxima a cerrarse de un momento a otro.