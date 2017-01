Puerta abierta para otro central como tercer refuerzo

El Sevilla ha decidido tomarse un respiro en el mercado invernal. Las contratación de Lenglet y de Jovetic han completado, de momento, el cupo de fichas para la Liga y la Copa del Rey, al mismo tiempo que provocan un excedente cuando la entidad tenga que confeccionar los inscritos para la segunda fase de la Liga de Campeones, donde únicamente pueden figurar 21 futbolistas, además de Sergio Rico, el único canterano de la plantilla.

Tal vez por ello Sampaoli decidiera ayer desviar la atención respecto a los próximos fichajes, pese a que el presidente del club, José Castro, ni siquiera cerraba la puerta a la posibilidad de dos llegadas más en la presentación de Jovetic, dependiendo de las peticiones del director deportivo y de las posibles salidas de la plantilla que se puedan producir.

Quedaba por conocer la opinión del entrenador y Sampaoli no se mojó demasiado en la rueda de prensa de ayer. Eso sí, mostró su preferencia por un nuevo central, tal y como publicó Diario de Sevilla al anunciar la contratación del francés Lenglet. "El grupo está respondiendo y no sé si podrá modificarse la plantilla de acá al final de enero, hoy por hoy no veo que venga algún jugador más en alguna posición. Con la operación de Dani Carriço habíamos pensado en algún central más, pero lo veo difícil".

Ésa es la idea de Sampaoli y el club la recogió en su momento, por lo que está trabajando en diferentes opciones. Una de ellas es Sakho, pero siempre sería si el Liverpool acepta una cesión y no un traspaso, como desea.