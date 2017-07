Rami se va al Marsella, Mariano al Galatasaray y Boca se fija en Montoya

Los movimientos en el Sevilla, en cuanto a salidas se refiere, también están candentes. Así, el siguiente en salir será Rami, quien ayer hizo público, con una foto en su perfil de Facebook, su fichaje por el Marsella, que pagará al Sevilla seis millones de euros para hacerse con los servicios de un zaguero muy del gusto del técnico galo Rudi García. Firma por tres temporadas y una opcional.

Además de Rami, otro de los futbolistas que todo apunta a que abandonarán el Sevilla es Mariano, que pondrá rumbo al Galatasaray a cambio de dejar en las arcas nervionenses casi cinco millones de euros (4,6). Ya por la mañana, en la presentación de Luis Muriel, José Castro, presidente del Sevilla, se refirió al caso de cada futbolista: "¿Mariano y Rami? No hay novedad desde ayer (lunes). Hay ofertas, pero no están todavía concretadas".

Otro jugador cuyo futuro no está claro en el Sevilla es Montoya, cuya decisión de continuidad depende de Eduardo Berizzo. El jugador es del gusto de Boca Juniors, como manifestó su presidente, Daniel Angelici, en unas declaraciones a Fox Sports Radio. "Por Walter Montoya llamé al presidente del Sevilla y me dijo que recién empezaba la pretemporada y que luego iba a hablar con el técnico Berizzo para ver con qué jugadores no va a contar. En base a eso podríamos pedirle al Sevilla que no preste alguno si nos interesa", manifestó el máximo responsable del conjunto xeneize, que piensa en el jugador del cuadro blanquirrojo como refuerzo de cara a la próxima campaña en el fútbol argentino.