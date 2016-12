Sampaoli, sin techo

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró muy satisfecho por el partido y el triunfo de su equipo ante el Formentera en el último encuentro del año: "Estoy feliz por haberlo terminado de esta forma, mas allá de las diferencias que hay normalmente entre un equipo de una categoría y otra. Más allá del inconveniente del rival, de lo que apretó, pienso que el equipo estuvo superlativo. Ahora, estoy expectante para lo que viene".

Siguiendo con el análisis del encuentro, el preparador argentino destacó que en ningún momento apareciera la relajación en sus futbolistas: "El fútbol tiene que ver con jugar a la pelota. Es un encuentro de fútbol, más allá de quien sea el rival, es una locura, es para jugarlo y poder sentirlo. Los jugadores lo hicieron de esa forma, lo disfrutaron, valoraron jugar por la camiseta".

A la hora de hablar sobre la convocatoria para la cita ante el Formentera, Sampaoli no dudó en dar explicaciones sobre casos como el de Sirigu: "Me comunica que tuvo un problema muy serio personal, y no iba a jugar el encuentro. Si no hubiera sido por eso, hubiera jugado de inicio", negando que fuera por una posible salida a otro club (en Francia hablan de un fuerte interés del Niza).

Para finalizar, el preparador del cuadro de Nervión fue preguntado sobre si el viaje de Monchi a Estados Unidos tenía como objetivo firmar a Villa. "No se me ocurrió enlazar esa idea, pero me ha dado una buena idea", dijo el argentino, que también contó qué paso con la opción de Carlos Tevez: "Fue un interés mío. Está un poco saturado por la competencia extrema e hice el intento porque le tengo admiración. Se iría de Boca para sacarse de la presión".