Un Sevilla sin N'Zonzi

Jorge Sampaoli se ve en la tesitura de tener que decidir sobre cómo cubrir la vacante que puede dejar Steven N'Zonzi en el centro del campo del Sevilla. Empieza a comprimirse de nuevo el calendario y el entrenador sevillista debe repartir los esfuerzos y gestionar las incidencias en forma de sanciones. Ante el Betis, vieron la quinta amarilla tres futbolistas. Pareja fue por protestar y, dado que en la plantilla ahora mismo están todos los defensas disponibles, no hay alarma por ello, incluso se podría pensar en una tarjeta no evitada. Sarabia lleva un importante cúmulo de partidos y le vendrá bien un descanso, pues jugó tres como titular la semana pasada. N'Zonzi, en cambio, presenta otra situación. El club remitió alegaciones, que fueron desoídas por el Comité de Competición. Es baja el jueves.

El club está meditando ahora si agotar la vía administrativa como hizo en el caso de Rami, con la premura de tiempo que implica una jornada intersemanal, o dejar pasar la sanción y que esté limpio de amonestaciones a partir de la jornada vigésima sexta. El área jurídica del Sevilla ha ganado los últimos recursos presentados, aunque por Rami tuviera que irse hasta el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Por Nasri, en cambio, fue el Comité de Competición el que le dio la razón desdiciendo a Undiano Mallenco, que lo amonestó ante el Villarreal "por derribar a un contrario", cuando chocó con Bruno en la disputa de un balón dividido.

16Jornadas seguidas. Las que lleva N'Zonzi, que sólo descansó en dos, en Éibar (1-1) y Bilbao (3-1)

El caso de N'Zonzi es muy similar a estos dos antecedentes positivos. El jugador se ofrece tarde a la salida que le da al balón Rami, se tira para impedir que le llegue a Petros, le da al balón y, posteriormente, el jugador del Betis choca con su pierna. Sin embargo, Competición no atendió las alegaciones del Sevilla, aportadas con pruebas videográficas. Lo justificó de este modo. "Del examen de las imágenes se desprende que el jugador don Steven N'Zonzi derriba antirreglamentariamente a un adversario. A efectos meramente dialécticos, el hecho de contactar con el balón anterior, coetánea o posteriormente a la acción del violento derribo no empece para considerar la acción objeto de controversia como juego peligroso, constitutiva de una infracción del artículo 111.1.a) del Código Disciplinario de la RFEF y, por ende, merecedora de las consecuencias disciplinarias derivadas de la misma". De esta manera, Competición no estima tanto la veracidad de lo redactado en el acta por Del Cerro Grande ("por derribar a un contrario") como las propias conclusiones que saca del vídeo aportado por el Sevilla. Cambia la calificación del hecho sancionable y lo señala como "juego peligroso".

De este modo, el Sevilla podría seguir recurriendo, aunque ande escaso de tiempo. Pero ahí tendrán la última palabra los miembros del cuerpo técnico. ¿Es más perjudicial la baja de N'Zonzi el jueves ante el Athletic en casa o en otro partido posterior? Sampaoli podría considerar conveniente darle descanso al medio centro francés mañana, dado que lleva jugando de forma consecutiva las últimas 16 jornadas de Liga y ha disputado completas las ocho jornadas de la Liga de Campeones.

De hecho, N'Zonzi apenas se ha perdido dos partidos, por decisión técnica. El resto de las 22 jornadas de Liga ha sido titular. Además, siempre completó los partidos, excepto hace tres jornadas, cuando fue sustituido por Iborra en el minuto 68. Ni siquiera viajó a Éibar, dado que el Sevilla había jugado tres días antes en Turín. Y permaneció en el banquillo en San Mamés, pues tres días después el Sevilla recibiá al Lyon.

En aquellas ocasiones, Sampaoli lo sustituyó con Kranevitter, formando con Iborra en Bilbao y solo, con Ganso por delante, en Ipurúa. El otro partido que se perdió N'Zonzi fue el de la vuelta copera con el Madrid, en el que volvieron a formar en el eje Kranevitter e Iborra. Ésta podría ser la solución ante el Athletic si el club no opta por seguir recurriendo.