Los avales de Ben Yedder

Hay muchísimas incógnitas alrededor de la plantilla del Sevilla. La mayoría de los jugadores ni siquieran saben qué planes tiene el club con ellos y han estado mirando en los últimos días de entrenamiento, sobre todo en la semana previa al partido del Alavés, sin nada ya en juego, a Joaquín Caparrós buscando en su mirada una solución que a día de hoy aún no les puede dar nadie. Hasta que José Castro no defina la nueva dirección deportiva, el nombre del secretario técnico que termine de configurar una estructura en la que estará de una forma u otra el propio entrenador utrerano, todo son dudas. Pero hay un futbolista que sale fortalecido a la conclusión de la temporada cuando en enero tenía pie y medio fuera del Sevilla: Ben Yedder.

El delantero francés de origen tunecino cuenta con avales de peso para su continuidad, sin que esto quiera decir que el club no medite acompañarlo con otro delantero, de otro corte, con el que se complemente dentro del campo o como relevo. Mejor la primera opción, según los positivos informes que ha podido anotar Caparrós después de verlo entrenar y competir. Su final de temporada, sobre todo con su actuación en el derbi, gol y asistencia de gol de tacón a Kjaer, y el nuevo tanto ante el Alavés para cerrar el curso, Ben Yedder ha podido torcer su destino en positivo, siempre que no llegue una oferta desorbitante por él. En Europa impresionó su actuación como revulsivo en Old Trafford y eso ha subido su cotización. La sensación que deja es que es un valor del club para ser tenido en cuenta en la nueva planificación.

Con esos dos tantos en los dos últimos partidos de la Liga que acaba de terminar, Ben Yedder alcanza la cifra total de 22 goles, una cantidad estimable teniendo en cuenta el problema goleador del que ha adolecido el Sevilla durante toda la temporada. En el campeonato liguero, sin embargo, sólo ha anotado 9 goles, mientras que su tope ha sido en Champions, con diez anotaciones. En la máxima competición continental se ha convertido en sólo dos años en máximo anotador histórico del Sevilla, ya que marcó dos en la campaña anterior y suma 12 en total, superando así a dos mitos como Luis Fabiano y Kanoute (10 y 9 respectivamente). Otros tres goles en la Copa completan los 22 que realizó entre las tres competiciones.

Sin haber gozado de la confianza plena de ningún entrenador en las dos campañas que lleva en el Sevilla, con la salvedad de que Caparrós sí le dio galones al final, Ben Yedder presenta como mejor aval para su continuidad los 40 goles hasta ahora. El curso pasado, con Sampaoli, con el que entraba y salía de la titularidad, hizo 18 y también fue el máximo realizador. Y este año, pese a que Berizzo le dio la titularidad en un esquema que no le venía bien, por jugar demasiado aislado arriba, empezó marcando goles decisivos, como en el play off de la Champions.

Con esa cifra de 22 tantos este curso, supera los 21 que hicieron en su primera temporada Bacca y Gameiro: 14 del colombiano en Liga y 7 en Liga Europa y 15 del francés en Liga y 6 en el torneo continental. Otro dato a tener en cuenta es su ratio por minutos. En el primer curso marcó un tanto cada 126 minutos, y esta campaña, cada 125 minutos.

Pero, dígitos aparte, cuenta con otro aval: el de Caparrós. El utrerano cree que puede ser importante si es bien acompañado en la delantera. De hecho, en su primera titularidad, ante el Madrid, lo puso junto a Muriel, posibilidad que sólo en escasos ratos de partidos atendieron Berizzo y Montella, quien se decantó siempre más por el colombiano como referencia. En enero, cuando tentó a Batshuayi, el Sevilla meditó muy en serio darle salida en el mercado. Ahora su situación ha cambiado. Llegará un delantero y Ben Yedder se postula para seguir y ser un gran escudero.