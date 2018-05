"Estoy feliz; cumplimos el objetivo"

Al término del encuentro Joaquín Caparrós lo tenía claro. La consecución del objetivo estaba por encima de todo y no dudó en ir a celebrar sobre el césped junto a su afición el empate a dos goles, que al final "es lo que cuenta en el fútbol, los goles", pese a que en su opinión su equipo fue claro dominador del choque y mereció ganar el derbi.

"La verdad es que perdimos la oportunidad de ganar. Perdimos dos puntos, porque hemos sido muy superiores al Betis, un conjunto que normalmente tiene la pelota y esta vez, según los datos, le quitamos el balón a ese equipo que tanta posesión tiene. Según los datos, 48%-52% a nuestro favor", matizó el utrerano, que añadió al respecto: "Hemos dejado escapar los puntos, pero en el fútbol lo que valen son los goles. Metimos dos cada uno y es lo que cuenta".

Sobre el desarrollo del encuentro el técnico nervionense destacó "la capacidad de reacción" de los suyos tras un inicio que los "sorprendió con su salida". "Apretamos, remontamos y en la única oportunidad en la que realizaron una jugado combinativa empataron. Estoy contento, ya que al final, pese al calendario, se ha cumplido con el objetivo y el Sevilla volverá a su competición, pues es el rey de la UEFA". "Sabe a poco el empate, pues considero que fuimos muy superiores. Al principio nos costó meternos en el choque, pero después tuvimos la posesión y demostramos en el campo que queríamos ganar. Nos pusimos por delante, levantándonos tras un mal arranque y al final hay que estar contentos por volver a la Liga Europa superando una situación complicada", analizó Caparrós.

Pero tras llevar al club a buen puerto, el técnico tiene claro cuál es su futuro. "Lo voy a dejar. Era una situación complicada y acepté el reto para ayudar a mi club. Ahora toca disfrutar del último partido una vez que se ha cumplido con el objetivo de dejar al equipo en Europa", manifestó el preparador sevillano, feliz por poder dirigir un derbi más, "un encuentro muy especial, el más importante", y eso que "creía que volvería a estar en ninguno más".

"Mi club me dio la oportunidad en estos cuatro partidos y para los que somos del Sevilla jugar contra el Betis es diferente. Es especial y lo he disfrutado. Estoy contento porque he entrenado a un grupo de futbolistas espectacular, con mucho talento y que me ha facilitado mucho el trabajo. Es para mí una felicidad el haber puesto mi granito de arena para volver a jugar competición europea superando una difícil situación", añadió el entrenador sevillista, que, con el objetivo cumplido, piensa poco en el choque de la próxima jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin nada, clasificatoriamente hablando, en juego: "El domingo iremos con chanchas a jugar y eso parecía impensable según el calendario que teníamos por delante. Toca disfrutar ese partido, porque así se gana una semana al club para organizar todo lo que está estructurando. Y una semana en fútbol en esta época es mucho tiempo", manifestó Caparrós, que se integrará en esa estructura de la entidad.