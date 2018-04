25.001 gargantas con nudo

De todo se aprende. El sevillismo, con esos 25.000 nudos en las gargantas del sector norte del Wanda, aprendió a tragar en una final. Pero también dio su particular lección. Fútbol como la vida misma.

Porque hubo mucho que tragar. 25.000 nudos en las gargantas y otro más, en la corbata de Montella. El italiano sabe que cavó su fosa ayer como entrenador de este club y el sevillismo no le perdona cosas como ésas, que en citas como la de ayer use traje y corbata y en la Liga, en sentido figurado y en sentido literal, haya preferido el chándal o hasta el pijama.

Pero esta vez igual de colorista y alegre que fue la ida se tiñó de lamento y de sensaciones difíciles de entender la vuelta. "¿Por qué, papá?, ¿por qué jugamos tan mal?". Una final de Copa es la final de los padres y los hijos, pero esta vez éstos tenían que ver cómo sus progenitores les enseñaban que de la misma forma que hay que animar al equipo, hay que regañarlo cuando no da la cara. El sevillismo mandó de vuelta al vestuario a los jugadores y a su entrenador cuando éstos se acercaron al final del partido a pedir perdón. Una lección de vida que se repite en cualquier casa cuando un hijo saca un pie o los dos del tiesto. "Mañana hablaremos; hoy no te quiero ni ver".

Las finales no se juegan, se ganan. Y si no se ganan, se compiten. El sevillismo ha sabido entender cada mensaje que le ha dado cada uno de los momentos de su historia. Ayer en el Wanda Metropolitano tocó digerir una de las mayores decepciones desde que en 2006 empezó a sentirse un grande, un grande de verdad. Llegó a creérselo, y lo demostró en finales y finales, en desplazamientos masivos en los que se superaba a sí mismo.

Un olvido imperdonable: Puerta

Antonio Puerta está presente en el sevillismo desde su fallecimiento. Nunca, jamás, la afición nervionense se había olvidado de recordarlo en cada partido, en cada minuto 16. Otras aficiones que han vivido fatalidades similares, como la del Espanyol con Dani Jarque, habían copiado el gesto. Pero un club nunca puede perder su historia. El sevillismo, no se sabe muy bien por qué, no coreó anoche en el Wanda el nombre su ídolo caído en el minuto 16 de la final ante el Barcelona. O si lo hizo, fueron tan pocas las gargantas que no se escuchó nada en la inmensidad de un estadio con una acústica espectacular. Puede que la razón estuviera en el enfado aún fresco por el primer gol de Luis Suárez, que llegó en el minuto 14. Luego, el olvido, la verdad, recibiría un severísimo castigo.