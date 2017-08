La incógnita N'Zonzi ante la apuesta por un once titular

El Sevilla contempla una fecha capital en apenas ochos días, el inicio de una eliminatoria en la que se juega estar incluido en los bombos del sorteo del 24 de agosto en Mónaco que dilucidará la fase de grupos de la Liga de Campeones. El miércoles 16 de agosto, el equipo de Eduardo Berizzo afronta en Estambul un partido de ida en el que no puede fallar. Para ello, ya hay aficionados que especulan por el posible once de una cita tan principal.

Un entrenador elige a un equipo titular condicionado por múltiples factores, tanto endógenos -estados de forma de los futbolistas, sí, pero también influyen los liderazgos y las particulares dinámicas del día a día- , como exógenos -el ambiente donde se juegue, el tipo de rival o la estrategia operativa, entre otros-.

La pasada medianoche concluyó el plazo para enviar a la UEFA la lista para la eliminatoria

En el caso de la actual plantilla del Sevilla, que no será posiblemente la que esté en nueve días ni mucho menos la que empiece la Liga, caben realizarse varios apuntes. En primer lugar está N'Zonzi. Pese a que, salvo giro inesperado, el centrocampista será incluido en la lista de inscritos que presente el club a la UEFA -cuyo plazo concluyó la pasada medianoche- el francés se encontrará con la duda de si disputar el play off ante el Basaksehir. Su posible salida, en el aire aún, recomendaría al jugador solicitarle al club no disputar la eliminatoria y así no incapacitarlo para jugar la Liga de Campeones con otro club. Contando con que Pizarro y Banega sean titulares, el estado de Krohn-Dehli aconsejaría su inclusión en ese primer once.

Dada la trascendencia del choque, gana enteros la participación de Mercado en el lateral o incluso en el centro de la defensa, donde también podría actuar Carriço -a falta de lo que dictaminen las pruebas radiológicas a las que fue sometido ayer-: su experiencia y peso en el plantel así lo sugieren.

Con un Correa inconmensurable en la pretemporada, Nolito y Jesús Navas podrían disputarse la otra ala. Quizá Berizzo quiera darle galones ya al palaciego y el sanluqueño entraría como revulsivo. La misma lógica funcionaría para Ben Yedder, quien tiene más papeletas en este instante que Muriel.