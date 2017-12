El proyecto se tambalea

Estaba dando señales y había quien no quería verlas. Es cierto que los resultados, la única verdad del fútbol, decían otra cosa bien distinta. Hasta hace poco con números que iban muy parejos a los de la pasada campaña con Jorge Sampaoli -que ya eran de récord-, el proyecto de Óscar Arias y Eduardo Berizzo parecía inmaculado si no fuera por esa imagen que puntualmente fuera de casa no casaba con la idea competitiva que este club siempre ha tenido, y mucho más en los últimos años de bonanza económica y deportiva.

Hoy, Berizzo está muy tocado y tiene el crédito por los suelos después de un mes de diciembre en el que ha sumado un punto de 9 posibles y protagonizó una humillante actuación en el Santiago Bernabéu (5-0). El Sevilla no gana desde el día 2 de este mismo mes al Deportivo (2-0) en el Sánchez-Pizjuán, ya ante el Levante la afición mostró su monumental enfado con el equipo antes y después del partido tras no ser capaz de hacerle ni un gol al equipo granota, y en Anoeta la imagen volvió a quedar por los suelos. Por medio, una noche que acabó con final feliz, la clasificación para octavos, en Eslovenia, pese a que no fue capaz de imponerse al Maribor, la cenicienta del grupo en la Champions y sin nada en juego.

El consejo se reúne hoy para tratar el tema, con las citas ante Cádiz y Betis señaladas en rojo

Las alarmas están encendidas y en la coctelera ya hay demasiadas cosas que no han gustado al consejo de administración que preside José Castro y que hoy mismo puede desencadenar incluso la destitución del técnico. El presidente tiene su importante cuota de responsabilidad en la elaboración de un proyecto ("el más caro de la historia") que está en duda en la opinión pública, por lo que será uno de los que proponga en el consejo el fin de la era Berizzo.

Inversiones costosísimas en jugadores veteranos (Navas, Nolito, Banega...) no ayudaron a la alarmante falta de físico en una plantilla que no corrigió la herencia del proyecto anterior, con futbolistas de poco ritmo en una apuesta por el buen trato al balón. Una bandera que adoptó también el Sevilla de Berizzo, vendido a bombo y platillo por Óscar Arias, como una "continuidad" del modelo que lideró el de Casilda junto a la figura de marcado perfil en este aspecto que es Juanma Lillo.

Sin embargo, se ha demostrado que el modelo Berizzo no tiene absolutamente nada que ver con el de Sampaoli y al sustituto de Monchi se le oyó decir en una entrevista que con Emery, un técnico con el que el Sevilla ha ganado tres títulos europeos, aburría a la afición y que los "rivales inferiores dominaban en el Sánchez-Pizjuán".

Pero, fundamentalmente, Berizzo, al que se le discute que confiara en jugadores veteranos y tocados físicamente en defensa como Pareja y el renovado Carriço, que pidiera costosas inversiones como Pizarro o Nolito, o que defendiera un sistema de rotaciones excesivo, está siendo víctima de un modelo obsoleto que no tiene recorrido sin los jugadores adecuados. Su veneración a los marcajes individuales está dejando desnudo un sistema defensivo que cualquier rival burla sin problemas. En una entrevista a este diario en verano, Arias argumenó este capítulo ante las dudas que podía generar su marcado modelo en un club como el Sevilla en que en las conversaciones con el técnico, éste le había indicado que en el Celta eran los jugadores los que se lo pedían, pero que no se consideraba "partidario" de marcar al hombre. Paralelamente, durante la temporada ha insistido que no ordena marcas individuales. Incluso se le preguntó en la previa del partido ante el Barça sobre este aspecto por la presencia de Messi en el rival. Como otras veces, lo negó, pero Pizarro, igual que otros a otros rivales (N'Zonzi a Rakitic, etcétera) lo siguió por todo el campo.

El último capítulo que no ha gustado al consejo es haber pedido refuerzos de la forma que lo hizo antes de viajar a San Sebastián y, por supuesto, no haber solucionado el grave desencuentro protagonizado con N'Zonzi, que va para siete partidos sin convocar, que entrena apartado y cuyo valor en el mercado se ha depreciado considerablemente por esta situación.

El asunto es preocupante. Con el vestuario dividido -cuentan que con desaires incluidos en actos y reuniones internas-, la llegada de un mediador (Javi Guerrero) no ha mejorado las cosas. El club tiene un profundo respeto por la situación médica que atraviesa y en eso el apoyo ha sido y será máximo, pero se ve obligado a empezar a moverse y mirar por sus intereses antes de que los objetivos se alejen demasiado. Hoy hay una reunión del consejo en la que se debatirá si hay que tomar una medida drástica y dar un giro o esperar a los duelos ante el Cádiz y el Betis.